اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ غدًا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:45 م
فصل التيار الكهربائى عن 9 قرى وتوابعها بمراكز كفر الشيخ غدًا انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ وشركة الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، غدا الخميس، عن 9 قرى وتوابعهم، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز " كفر الشيخ والحامول ومطوبس ودسوق والحامول" ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها.

‏‎وسيجرى فصل التيار الكهربائي عن 9 قرى وتوابعهم من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً، فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي محلة القصب غرب كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل قرية محلة القصب وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شباس الملح بشمال دسوق، وتتأثر بالفصل قرية شباس الملح و جزء من قرية المندورة.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الروضة بسيدى سالم وتتأثر بعملية الفصل قرى الروضة وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي الدراملي بالرياض، وتتأثر قرى العباسة والزاوية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي القن بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية القن وعزبة عمرو وبني بكار، وفصل التيار الكهربائي عن مغذي كوم الحجر بالحامول، وتتأثر بالفصل قرية كوم الحجر وتوابعها.


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

تيار كهربائي

الحامول

مطوبس

كوم الحجر

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