غلق عيادة بيطرية غير مرخصة خلال حملة مكبره بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الطب البيطرى شنت حملة مكبرة استهدفت عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والقائمين عليها، وذلك بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة المعونة.

وأوضح محافظ قنا، أن الحملة أسفرت عن غلق إحدى العيادات البيطرية التى تعمل بدون ترخيص بمدينة قنا، وذلك للحد من انتشار الأدوية والعلاجات البيطرية المغشوشة التى قد تضر بالثروة الحيوانية، وكذلك صحة المواطنين، حيث إن الأدوية البيطرية غير المعتمدة لها تأثير سلبى على صحة المواطنين الذين يتناولون لحوم الحيوانات التى تتم معالجتها بهذه الأدوية، مؤكدا أنه لا تهاون مع أى شخص يحاول التلاعب او المساس بغذاء المواطنين وصحتهم.

وأكد الدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، أن المديرية تهيب المربين للحيوانات بالتعامل مع الأطباء البيطريين النقابيين المتواجدين سواء فى الصيدليات البيطرية المرخصة أو الوحدات البيطرية الحكومية فقط، وذلك لضمان جودة المنتجات المتداولة فى الأسواق، مؤكدا على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن سواء صحيا أو ماديا.