جاء ذلك خلال لقائهما اليوم في قصر الرئاسة ببعبدا في حضور السفيرة الأمريكية في بيروت دوروثي شيا والفريق المعاون للسفير هوكشتاين ووزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض والوزير السابق سليم جريصاتى.



وأطلع هوكشتاين الرئيس عون على نتائج الاتصالات التي أجراها في إسرائيل في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وقدم اقتراحات سيتم درسها انطلاقا من إرادة الوصول الى حلول لهذه الملف.



وأكدت الرئاسة اللبنانية أن التواصل سوف يستمر مع الجانب الأمريكي وصولا لحلول هذا الملف.