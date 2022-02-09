طقس الخليج.. استمرار الرياح فى السعودية وصحو فى الإمارات ومعتدل فى الكويت

أحمد علوى

شهد العالم هذا الصباح، العديد من الأحداث المهمة، وهو ما أبرزته وكالات الأنباء، ويقدم "اليوم السابع"، تقريرا بأهم أحداث العالم

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الغربية من وسط المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وكذلك الحدود الشمالية (عرعر)، الجوف (سكاكا) وحائل. ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة(جدة).

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأربعاء صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح نشطة على البحر غرباً صباحاً، معتدلة إلى خفيفة السرعة..والرياح شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

والخليج العربي مضطرب صباحاً غرباً ويصبح متوسط إلى خفيف.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني عند الساعة 07:11 .. بينما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 13:21 والجزر الثاني عند الساعة 23:44. وبحر عمان خفيف الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:42 والمد الثاني عند الساعة 02:14 .. بينما الجزر الأول عند الساعة 10:34 والجزر الثاني عند الساعة 21:19.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

وفى المساء مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .