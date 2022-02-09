ضبط محاولتى تهريب أدوية بيطرية و50 ألف يورو بمطار القاهرة.. صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة راكبة مصرية من أصل أجنبي تهريب كمية من الأدوية البيطرية، كما تم ضبط راكب بحوزته 50 ألف يورو لم يفصح عنهم.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة، أنه اثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة الاماراتية القادمة من دبي، أستوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، احدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وأضافت المصادر، أنه بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من يوسف حامد مأمور الجمرك، ومحمد موافي رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات يشتبه ان تكون دوائية داخل حقائب الراكبة، وكلف احمد سيد إبراهيم عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2، محمد حسين محمود مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويًا، مما اسفر عن وجود كمية من الادوية البيطرية، كما تم تكليف شيرين كمال الدين مأمور الجمرك، بتفتيش الراكبة ذاتيا، مما أسفر عن ضبط كمية اخري من تلك الادوية مخبأة علي جسم الراكبة، وبلغ إجمالي المضبوطات 85 عبوة.

وأشارت المصادر، إلي أنه تم ضبط محاولة آخري، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب شركة الخطوط الإيطالية القادمة من روما، أستوقف أحمد حمدي الجوادي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة مصطفي مرسي مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود اوراق داخل الحقائب.

وكلف عمرو عطية الدسوقي مدير الحركة المشرف على الصالة، محمود طلعت عزوز مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر ضبط 50 ألف و 740 يورو في رزم داخل جيوب الجواكيت بحقيبة الراكب، وهذا ما يتجاوز الحد المصرح به قانونا وهو ما يعادل 10 آلاف دولار أمريكي بدون افصاح، وتم حصر المضبوطات يدوياً من خلال أحد البنوك بالمطار من خلال لجنة مكونة من محمود عزوز ورنا رجب وعماد صقر في وجود ياسر عثمان رئيس القسم بالامن الجمركي، وأمر احمد سعد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة في المحاولة.

وأمر هاشم مصطفي هاشم مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد تسليمه ما يعادل 10 الاف دولار أمريكي المصرح بهم بدون افصاح او تحرير اقرار عملة، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الثاني لنيابة الشئون المالية والتجارية المختصة.