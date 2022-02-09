ضبط المتهمين بخطف تاجر لطلب فدية 3 ملايين بعد استيلائه على أموالهم بأكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض تاجر سيارات للخطف بمدينة 6 أكتوبر، وتبين أن 5 أشخاص اختطفوه وطلبوا فدية 3 ملايين جنيه، بسبب تجميعه منهم مبالغ مالية، بحجة استثمارها، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، وعجزه عن سداد الأرباح أو إعادة اصل المبالغ المالية لهم، وتمكن رجال المباحث من ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا من أحد الأشخاص، أفاد فيه بتعرض شقيقه تاجر سيارات للخطف، وتلقيه اتصالا من مجهول، طلب خلال دفع مبلغ 3 ملايين جنيه، مقابل إطلاق سراحه.

كشفت تحريات رجال المباحث أن 5 أشخاص بالعياط وراء اختطافه، بسب حصول المجني عليه منهم على مبالغ مالية لاستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه عجز عن سداد الأرباح، أو إعادة أصل المبالغ لهم.

تمكن رجال المباحث من تحديد مكان احتجاز المجني عليه، وتم تحريره وضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.