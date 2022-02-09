صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ87 ألفا و295 مواطنا بـ100 مليون صحة

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا تقديم الخدمات الطبية لـ 87 ألفا و295 مواطنا ضمن مبادرة 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، منذ انطلاق المبادرة من أغسطس الماضى حتى نهاية عام 2021، والتى تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم فحص 2008 من كبار السن وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة لكبار السن والتى انطلقت فى اكتوبر الماضى.

وأوضح الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، أن مبادرة 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى تستهدف جميع المواطنين فوق عمر 40 سنة والمواطنين من عمر 18 حتى 40 سنة ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر فى الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريقا بالواحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومى بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المبادرة تأتى فى إطار جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالمنظومة الصحية وهو ما انعكس واضحا من خلال اطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة المواطن المصرى وفى اطار جهود وزارة الصحة لرفع مستوى الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين على العلاج برعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.