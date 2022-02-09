اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شكرى يبحث مع نظيره الهولندى تطوير العلاقات الثنائية لخدمة مصلحة البلدين

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:01 م
شكرى يبحث مع نظيره الهولندى تطوير العلاقات الثنائية لخدمة مصلحة البلدين وزيرا خارجية مصر وهولندا
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندي "فوبكه هوكسترا"، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصُل مع الجانب المصري، خاصةً مع بدء تولي الوزير الهولندي مهامه في يناير الماضي. وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما.

 

 

 


مصر

اخبار مصر

اخر اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكري

وزير خارجيه هولندا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة