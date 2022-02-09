سوريا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين فى قصف إسرائيلى على دمشق

وكالات الأنباء

أفاد التلفزيون السورى الرسمى صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندى وإصابة 5 آخرين إثر قصف إسرائيلى استهدف مواقع عسكرية فى محيط العاصمة السورية دمشق .

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكرى أنه حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية .