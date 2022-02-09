اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 09:00 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سوريا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين فى قصف إسرائيلى على دمشق

الأربعاء، 09 فبراير 2022 08:34 ص
سوريا: مقتل جندى وإصابة 5 آخرين فى قصف إسرائيلى على دمشق قصف إسرائيلى على دمشق ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد التلفزيون السورى الرسمى صباح اليوم الأربعاء، بمقتل جندى وإصابة 5 آخرين إثر قصف إسرائيلى استهدف مواقع عسكرية فى محيط العاصمة السورية دمشق .

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكرى أنه حوالي الساعة 12.56 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت وعند الساعة 1.10 نفذ عدواناً بصواريخ أرض/أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية .

 

 


سوريا

دمشق

عدوان اسرائيلى على سوريا

اسرائيل

قصف اسرائيلى على سوريا

اخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة