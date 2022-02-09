سفارة كوريا الجنوبية تبرز زيارة هونج شين لمحطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان

كتبت رباب فتحى

زار السفير الكوري الجنوبى هونج جين ووك محافظة أسوان لدراسة إمكانية التعاون في صعيد مصر في إطار خطط التنمية الوطنية للحكومة المصرية. وخلال زيارته، التقى السفير هونج بمحافظ أسوان اللواء أشرف عطية عبدالباري لبحث سبل التعاون في مجال الطاقة والمواصلات والتعليم والثقافة وبعد اللقاء قام السفير بجولة في محطة بنبان للطاقة الشمسية، وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية.

وأكد السفير هونج خلال اللقاء مع محافظ أسوان على نية بلاده تقديم الدعم إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى تنمية متوازنة للريف المصري.



السفير الكورى فى اسوان

وأشار السفير هونج إلى أنه مع اختيار الحكومة كوريا لمصر كشريك رئيسي في المساعدة الإنمائية الرسمية للفترة من 2021-2025، زادت فرص التعاون عن الماضي، وأضاف أن التوقيع على مشروع تحديث خط السكة الحديد بين الأقصر والسد العالي (بقيمة ٣١٠ مليون دولار أمريكي) خلال زيارة الرئيس مون جاي إن إلى مصر في يناير الماضي يشكل نقطة انطلاق جيدة للتعاون بين الجانبين.

وقال السفير هونج أنه يتوقع أن يساهم المشروع في تطوير البنية الأساسية للسكة الحديدية وتحسين كفاءة الربط بين محافظة أسوان وباقي أنحاء مصر، الأمر الذي يؤدي إلى تنمية محافظة أسوان من خلال تنشيط قطاع السياحة فضلا عن الارتقاء بجودة حياة المواطنين. وطالب السفير اهتمام ودعم من محافظة أسوان لتنفيذ المشروع.

وأعرب السفير هونج عن أمله في إيجاد سبل للتعاون مع محافظة أسوان في مجال الصناعات الخضراء، خاصة في ضوء حرص كوريا على تعزيز التعاون مع مصرفي هذا المجال، مشيرًا في هذا الإطار إلى المائدة المستديرة الكورية المصرية للصناعات المستقبلية والخضراء التي عقدت خلال شهر يناير الماضي بحضور فخامة الرئيس الكوري مون جاي إن ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واتفق السفير هونج واللواء أشرف عبد الباري على التعاون في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة وأن محافظة أسوان يوجد محطة بنبان التي تعد من أكبر المحطات الشمسية في العالم، فضلا عن تزايد الاهتمام بهذا المجال بمناسبة استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27في نوفمبر القادم.

وأضاف السفير هونج إلى أن قطاع "البيئة والطاقة" أحد المجالات التي تتطلع كوريا إلى تعزيز التعاون الوثيق فيها مع مصر، وتوقع أن يتم اكتشاف العديد من المشروعات للتعاون المشترك في مجال التحول الأخضر في المستقبل.

وأشار السفير إلي إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة مع المحافظة بالاستفادة من التمويل المتاح من خلال صندوق التعاون الإنمائي الاقتصادي الكوري بقيمة مليار دولار التي تم إبرامهما خلال زيارة الرئيس الكوري إلى مصر الشهر الماضي وكذلك التمويل المشترك لمشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار المتاح من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف عبدالباري عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع كوريا في مجال التعليم من خلال قسم اللغة الكورية بجامعة أسوان فضلا عن التعاون في قطاع الطاقة والبنية التحتية.

ووافق السفير هونج رأى المحافظ، مشيرًا إلى أن كثير من الشركات الكورية تعتبر مصر وجهة استثمارية جذابة وتأمل في الدخول إلى السوق المصري، مما سينعكس على زيادة إقبال المصريين على تعلم اللغة الكورية.

ووعد السفير هونج باستمرار الدعم لقسم اللغة الكورية بجامعة أسوان من خلال إيفاد متطوعي الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، خاصة وأن أساس التعاون بين البلدين هو تعزيز التفاهم والتبادل بين الشعبين.

وقبل انتهاء اللقاء، اقترح السفير هونج توسيع نطاق التعاون بين كوريا ومحافظة أسوان ليشمل مجال التراث الثقافي وذكر أن مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين البلدين تم توقيعها مؤخرا بين إدارة التراث الثقافي لكوريا والمجلس الأعلى للآثاربمصر، تتضمن التعاون في أعمال ترميم وتطوير الآثار فضلاُ عن التبادل الشعبي والأكاديمي.

ومن المتوقع أن تؤثر المشروعات التعاونية في مجال التراث الثقافي على توسيع موارد السياحة لأسوان إذا تم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لكوريا في ترميم والحفاظ على التراث الثقافي المتنوع في أسوان.

وعقب الاجتماع، تفقد السفير هونج محطة بنبان للطاقة والسد العالي بأسوان، حيث يجري توليد الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية على مستوى عالمي، وأشاد بإرادة وقدرة الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من مواردها لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة. وأعرب عن ثقته في نجاح مصر في استضافة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف هذا العام.