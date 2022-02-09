اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

سفارة بريطانيا لدى روسيا تؤكد لقاء ليز تروس ولافروف في موسكو غدا

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:00 ص
سفارة بريطانيا لدى روسيا تؤكد لقاء ليز تروس ولافروف في موسكو غدا علم بريطانيا
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت سفارة بريطانيا لدى روسيا أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، تعتزم لقاء نظيرها الروسي سيرجي لافروف غدا الخميس في العاصمة الروسية موسكو، إلا أنها لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حول الملفات التي سيركز عليها اللقاء.
 
وكانت تقارير لوسائل إعلام غربية قد أشارت إلى أن ليز تروس ستذهب في زيارة لروسيا بعد غد.
 
ويشهد اليوم حركة دبلوماسية تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.

بريطانيا

سفارة بريطانيا فى روسيا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة