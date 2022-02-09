زوج نائبة الرئيس الأمريكى يتعرض لتهديد بوجود قنبلة.. "NBC" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن المتحدث الرسمي باسم دوج إمهوف، زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الرجل الثاني في آمان بعد أن أخرجه جهاز الخدمة السرية من مدرسة ثانوية بواشنطن العاصمة بعد تهديد بوجود قنبلة في المبنى، وفقا لشبكة إن بي سي.

كتبت كاتي بيترز المتحدثة باسم ايمهوف على تويتر : "تم إبلاغ الخدمة السرية الأمريكية بوجود تهديد أمني في مدرسة حيث كان الرجل الثاني يجتمع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. السيد امهوف آمن وتم إخلاء المدرسة.. نحن ممتنون للخدمة السرية وشرطة العاصمة على عملهم".

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس على اتصال بإيمهوف منذ الإخلاء و "إنه بخير".

المدرسة التي زارها إمهوف ، مدرسة دنبار الثانوية في شمال غرب واشنطن العاصمة ، تم إخلائها وأعلنت آمنة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد التهديد.

قال مساعد الرئيس التنفيذي لشرطة العاصمة ، أشان بنديكت: "تلقت مدرسة دنبار الثانوية تهديدًا للمدرسة نفسها ، إلى مكتب الاستقبال ، معلناً عن تهديد بوجود قنبلة ، ومنح الأشخاص الموجودين في ذلك الموقع 10 دقائق للمغادرة".

وقالت الخدمة السرية، الثلاثاء، إنه "لا توجد معلومات تشير إلى" أن التهديد كان موجهاً ضد إمهوف نفسه، وقال المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان: "من أجل الحفاظ على الأمن التشغيلي، لا يناقش جهاز الخدمة السرية حمايتنا أو الوسائل والأساليب المستخدمة لإجراء عملياتنا الوقائية".

كان الرجل الثاني يزور مدرسة واشنطن ، التي تأسست عام 1870 وكانت أول مدرسة في الولايات المتحدة تم إنشاؤها لتعليم الطلاب الأمريكيين من أصل أفريقي، لحضور حدث "شهر تاريخ السود"، وكان من المقرر أن يجتمع مع قادة المدارس ومديري البرامج والطلاب المشاركين في برنامج يساعدهم على التواصل مع التاريخ على المستوى الشخصي.

وأشار مسئولون الى ان الحادثة لا يبدو أنها مرتبطة حاليًا بالتهديدات بالقنابل التي تم إرسالها مؤخرًا إلى 14 كلية وجامعة مختلفة تاريخيًا للسود الأسبوع الماضي ، في بداية شهر تاريخ السود.