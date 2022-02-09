رئيس غاز مصر لـ"لميس الحديدى": الغاز الطبيعي لا يسبب اختناق ولدينا 13 مليون أسرة

كتب أحمد عرفة

قال المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر تعليقاً على تكرار حادث الوفيات بسبب تسريب الغاز بالأخص أسرة الشرابية، إن شركة غاز مصر على مدار اربعين عاماً منذ بدء مشروع الغاز الطبيعي في مصر يتم العمل بمنتهى الكفاءة حتى تم تغطية 13 مليون أسرة حالياً تتمتع بهذه الخدمات.

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن هذه المنظومة لابد أن تشمل كافة الأطراف بشكل تكاملي بين الشركات والعملاء الذين يتمتعون بخدمات الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أهمية التوعية في إطار الصيانة والاستخدام، والغاز الطبيعي لا يسبب الاختناق أبداً ومضاف له رائحة تنبه العميل فور حدوث التسريب حتى يتم إتخاذ اللازم.

وتعليقاً على القاتل الصمت أول أكسيد الكربون، قال هو غاز ينتج عن عدم الاحتراق الكامل المفترض أي سخان له مدخنة وهواية حيث يتم حرق الغاز داخل السخان لتسخين المياه وتخرج العوادم من المدخنة والاكسجين القادم لاتمام عملية الاحتراق يأتي من الهواية"، موضحا أن أغلب الأسر مع ضغط استخدام السخانات في فصل الشتاء وعدم إجراء صيانة وأحياناً أخر يتم إغلاق الهوايات بحجة أنها تدخل البرودة للشقة أو أنها تدخل حشرات وحيوانات يتم إغلاقها وتسبب في حدوث الاختناق قائلاً: "عندنا سببين إما استخدام مدخنة غير مطابقة للمواصفات أو كتمها أو سد الهواية بحجة برودة الطقس ودخول الحشرات حينها قد تقع حوادث".

وناشد العملاء في حال تلف الهواية الاتصال بالصيانة والدعم الفني لتغيير السلك المغلف للهواية الذي قد يخشى منه البعض لدخول الحشرات، حيث يتم استبدالها بمبالغ زهيدة تبلغ 85 جنيها، حيث إن الهواية السليمة بها "سلك" يمنع أي شيء وعند قطعها يقوم رب المنزل بسدها، مشدداً على أن مثل هذه الممارسات البسيطة تتسبب في حالات انتحار إختياري دون علم الأسرة ".