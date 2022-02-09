دراسة توضح كيف يساعد الاستحمام فى خفض مخاطر أمراض القلب والسكتة الدماغية

كتبت إيناس البنا

تشير السكتة الدماغية إلى حالة يتم فيها تعطيل إمداد الدماغ بالدم والأكسجين، ويمكن أن يحدث هذا بسبب انسداد الشرايين بسبب جلطة دموية أو ارتفاع مستويات الكوليسترول.

على الرغم من أن السكتة الدماغية يمكن أن تُعزى إلى عدد كبير من الأسباب ، يعتقد خبراء من جامعة هارفارد أن هناك عادة بسيطة للاستحمام مرتبطة بشدة بانخفاض خطر الإصابة بسكتة دماغية.

هل يمكن تقليل مخاطر السكتة الدماغية عن طريق الاستحمام بشكل صحيح؟



وفقًا لخبراء من جامعة هارفارد حسب موقع " times now "، يمكن أن تساعد درجات الحرارة المرتفعة في حوض الاستحمام الدافئ في تمدد الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك ، في حوض الاستحمام الساخن، يزداد حجم الدم الذي يضخه القلب أيضًا بسبب ضغط الماء على الجسم مما يزيد من تمرين القلب.

وفقًا لدراسة أجريت في اليابان بما في ذلك أكثر من 30000 شخص - والتي قارنت الأشخاص على أساس معدل تكرار الاستحمام - خلصت إلى أن أولئك الذين يستحمون كل يوم لديهم خطر أقل بنسبة 28 % للإصابة بأمراض القلب.

واكتشفت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأمريكية، أيضًا أن الاستحمام يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 26 % - وهي النتائج التي يمكن أن تتأثر بشكل أكبر باختيارات نمط الحياة كانت درجة حرارة الحمام مستقلة عن النتائج.

كيف تؤثر حمامات البخار على مخاطر السكتة الدماغية؟



استكشف خبراء هارفارد تأثير حمامات البخار على أبحاثهم، في وقت سابق ، ربطت الدراسات استخدام الساونا من أربع إلى سبع مرات في الأسبوع لخفض ضغط الدم وبالتالي انخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

في دراسة أخرى أجريت على مستخدمي الساونا الفنلندية في عام 2018 ، أثبت المؤلفون أن سبب هذه الفوائد يعود إلى تحسين وظائف الأوعية الدموية ، وتقليل مخاطر الالتهاب ، وزيادة نسبة الكولسترول في الدم، لعبت الوراثة أيضًا دورًا مهمًا هنا، حمامات البخار والحمامات ضرورية للجميع. ومع ذلك ، قد لا تكون الفوائد متسقة للجميع لأن هذه ليست آمنة عالميًا. وفقًا لجامعة هارفارد ، هذه ليست آمنة لما يلي:

الأشخاص الذين يعانون من ألم في الصدر غير مستقر

الأشخاص الذين يعانون من أي مشكلة في القلب

المرضى الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط

أوصى الخبراء بمزيد من الحذر للأشخاص في السبعينيات من عمرهم وما بعده والذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

كيف تؤثر الحمامات على مخاطر السكتة الدماغية؟



بشكل عام ، الحمامات لها تأثير إيجابي على خطر إصابة الفرد بالسكتة الدماغية، هذه الحالة ، إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تكون قاتلة للشخص، يمكن أن تكون الأعراض سريعة وتشمل: