حياة كريمة بالإسماعيلية.. قافلة طبية للكشف على 2500 مواطن بقرية أبو سلطان

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، قافلة طبية مجانيًا شاملة متعددة التخصصات لقرية "أبو سلطان" التابعة لمركز ومدينة فايد، على مدار يومى، بأشراف الدكتور على حطب، وكيل وزارة صحة المحافظة، وتم الكشف على 2500 مواطن، وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية.

وقال الدكتور على حطب وكيل وزارة صحة الإسماعيلية، إن القافلة شملت عيادات متنقلة فى 12 تخصص طبي، إضافة إلى معمل للطفيليات وآخر للدم، وصيدلية تضم 80 صنف دوائى مجانى، كما تضمنت القافلة ندوات تثقيف صحى للتوعية بأهمية لقاح كورونا، وأهمية التسجيل فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف الدكتور على حطب، أن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا وعيادة ضغط و سكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل الحالات التى تستدعى إلى المستشفيات الحكومية، مضيفا أنه تم الإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة بثينة بركات، مدير القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالإسماعيلية، أنه تم الكشف على 2500 مواطن بقرية ابو سلطان، التابعة لمركز ومدينة فايد، على مدار يومين، لافتًا إلى أن تلك القافلة تأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "ضمن مبادرة حياة كريمة" بشأن للنهوض بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين و الإهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.