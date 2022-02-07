حياة كريمة.. صحة الإسماعيلية تنظم قوافل السعادة بقرية الوادى الأخضر

الإسماعيلية - السيد فلاح

نفذت مديرية الشؤن الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أولى "قوافل السعادة" لقرية الوادى الأخضر بمنطقة الجميز "، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، والتى تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التطوير الشامل لقرى الريف المصرى، "حياة كريمة" وذلك برعاية اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، وجامعة قناة السويس.

وقال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن القافلة شملت عدة تخصصات منها، عيادة الأطفال، والباطنة، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، وندوات التثقيف الصحى، كما شملت اشتراك جميع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، والكشف على أمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وإلام والجنين، وصحة المرأة، والتطعيم لقاح كورونا، والكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، والأمراض الغير سارية، وفيروس سى، تحت أشراف مباشر من الدكتور محمد إبراهيم مدير إدارة القصاصين الصحية.

وأكد الدكتور على حطب، أن هناك عددًا من الجهات المختلفة شاركت فى "قوافل السعادة" بقرية الوادى الأخضر بمنطقة " الجميز" بمحافظة الإسماعيلية، كمديرية الصحة ممثلة فى القوافل الطبية، ومديرية الشباب والرياضة، وجامعة قناة السويس، ومديرية التضامن الاجتماعى، والصندوق القومى لمكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، وأيضًا المجلس القومى للأمومة والطفولة، بجانب فرع ثقافة الإسماعيلية، ومكتبة مصر العامة، ومنطقة وعظ الأزهر الشريف، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وأضاف الدكتور على حطب، أن منطقة وعظ الأزهر قدمت ندوات للتوعية الدينية لأهالى المنطقة، كما قدم الدكتور عادل السعدنى عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس، ندوة تحت عنوان "قيمنا من تراثنا"، وقدم المجلس القومى للمرأة ندوة عن دور الفتيات فى بناء المجتمع، كما قدمت مديرية التضامن الاجتماعى بعض المساعدات الأهالى القرية، وقدم صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطى ندوة عن أضرار التدخين ومخاطر الإدمان، كما تم تقديم فقرات فنية، وعروض للفرق الكشفية، ولقاء قصائد شعرية، وإنشاد دينى، وأعانى وطنية.