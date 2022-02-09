حملات لمكافحة القوارض والأصداء وتحزيم زراعات القمح بكفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ عدداً من الحملات لمتابعة محصول القمح و الزراعات الشتوية، ومكافحة القوارض، و حملات للمرور على زراعات القمح، لإكتشاف أي إصابات بالأصداء، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة.

قال الدكتور ناجح عربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اعددت أعمال حملات تحزيم زراعات القمح ضد الفئران بعدد من الجمعيات منها جمعيات الاصيفر وكفر عبد الرحمن والشوون بدسوق، وغيرهم من الجمعيات التابعة للإدارات الزراعية بمراكز كفر الشيخ، وجرى توزيع الطعوم علي بؤر الإصابة، بحضور المسئولين عن قسم حماية الأراضي ومفتشي المكافحة والإرشاد.

وأضاف غربية، كما نظمت مديرية الزراعة عدداً من حقول الإرشاد، لمتابعة الحقول الإرشادية والوقوف على الحالة العامة لمحصول القمح، وفحص الزراعات للتأكد من عدم وجود أى أمراض، وتوجيه المزارعين لعملية المكافحة السليمة فى الوقت والميعاد المناسب للمحافظة على إنتاجية المحصول بالعديد من الجمعيات الزراعية ومنها جمعيات ابيانة ومنية المرشّد بمطوبس، وتعبئة وتوزيع الراكومين بزمام زراعات القمح.

وقال غربية، وعقد إدارة مكافحة القوارض بالمديرية اجتماعا لمديري الجمعيات، لتوضيح كيفية استخدام طعم الراكومين في تحزيم زراعات القمح قبل طرد السنابل علي أن توضع العينات في أكياس من البلاستيك بحيث يحتوي الكيس علي 60-80 جم كحد أدنى، ولا تقل عن ذلك لضمان حصول الفأر منه علي عشر وزنه من المبيد للقضاء عليه بشكل تام، وجرى التشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة العاملين بالطعم ، والابتعاد عن أي كتل سكنية خوفا على الحيوانات والطيور والأطفال وعلى مسافة لا تقل عن 30 متر بين الفينة والأخرى.



تجهيز ادوات مكافحة القوارض والاصداء



جانب من الزراعات



جانب من طرق المكافحة



جانب من متابعة محصول القمح



جانب من وسائل مكافحة القوارض



متابعة محصول القمح بمدن وقرى كفر الشيخ



مكافحة القوارض والاصداء بكفر الشيخ