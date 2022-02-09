حبس المتهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة فى النزهة

كتب محمود عبد الراضي

أدلى المتهمون بإجبار مواطن بالتوقيع على 14 إيصال أمانة في منطقة النزهة بالقاهرة، باعترافات تفصيلة أمام الأجهزة الأمنية حول خططهم فى لاستراج المجنى عليه واجباره على التوقيع لاستغلالها في ملاحقته قضائيا بسبب خلافات بينهم.

وقال المتهمون، إن خلافات مالية دبت مع المجنى عليه، فقرروا الانتقام منه عن طريق إجباره على التوقيع على ايصالات أمانة على بياض، حيث قاموا باستدراج المجنى عليه واحضروا دفتر إيصالات أمانة على بياض، وقاموا بتهديده حتى يقوم بالتوقيع عليها لاستخدامها فى ملاحقته قضائيا.

يذكر أن قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة كان قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة بتضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بإكراهه على توقيع 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقهم وراء إرتكابها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجنى عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم بإرشادهم ضبط عدد 14 إيصال أمانه على بياض مزيلين بتوقيع المجنى عليه- هاتف محمول، فتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.