إعدام أغذية منتهية الصلاحية وضبط دقيق مدعم قبل بيعه فى السوق السوداء بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قرر جهاز حماية المستهلك بالشرقية، إعدام 1222 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر و200 لتر مطهرات منتهية الصلاحية بنطاق المحافظة في حملات مكثفة علي منشآت الغذائية.

وأفاد بيان، أنه قام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن عدة حملات على مدن المحافظة بالاشتراك مع مدريتي التموين والطب البيطري و مباحث التموين و مديرية الصحة و إدارة التفتيش الصيدلي و الرقابة الإدارية و تم المرور على 15 منشأة غذائية مع لجنة الرقابة الإدارية وشئون البيئة والمتابعة الميدانية والأغذية وتم تحرير 12 محضرا لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والقانونية، 11 محضرا لعدم وجود شهادات صحية و محضر لعدم وجود ترخيص و تحرير محضر لمخالفة قانون البيئة والصحة و حماية المستهلك وتم إعدام 1222 كجم (عسل اسود – جبنه – فول مدمس – صلصة طماطم – عصير تفاح – سمنه ) و540 لتر مشروبات محضرة ، كما تم عمل 5 قرارات للغلق الفورى للمنشآت المخالفة .

كما تحرير محضر ضد مسئول محطه تموين سيارات التعاون بمفارق بلبيس بميدان الحصان و تم التحفظ على 20 جركن سعه 10 لتر محلول مطهر ومعقم قاتل البكتريا والفيروسات منتهى الصلاحية كما تم ضبط محطة لتموين السيارات بشارع المستشفى وتم تحرير محضر لعدم الاعلان عن اسعار زيوت السيارات.

كما ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 150 شيكارة دقيق بلدي مدعم محمله على سيارة قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء خلال حملات تموينيه وتفتيشيه مفاجئة بنطاق المحافظة، ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وأفادت مديرية التموين، بأنه تشكلت حملة تموينية برئاسة عبد الباسط عبد النعيم وكيل المديرية و عبد الكريم عوض الله مساعد مدير المديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل رقم 1254، وتم التحفظ على 150 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قِبل الدولة من مطحن كائن بالمنطقة الصناعية بجمصة التابعة لمحافظة دقهلية قبل بيعه بالسوق السوداء وتم تسليم الدقيق إلى مستودع دقيق الحسينية وتسليم السيارة والسائق إلى مركز شرطة الحسينية وتم تحرير محضر رقم 24370 جنح بندر الحسينية.