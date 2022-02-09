جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفي العربي، مدير عام المواني الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥، وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة طائرة اسطنبول القادمة من تركيا اشتبه سعيد محمود رئيس الوردية في الراكب م . م مصري الجنسية ويبدو عليه علامات القلق و الارتباك.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل بضائع يستحق عليها ضرائب او رسوم جمركية او أشياء ممنوعة أجاب بالنفي.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة خالد بدر مأمور الكشف بالأشعة تحت إشراف اسلام قباري مدير الإدارة فتلاحظ وجود أجسام غريبة بكثافات مختلفة، وبتفتيش الحقائب عثر بداخلها علي 45 عبوة أدوية بشرية مخبأة بين طيات الملابس، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة مليون و853 ألف جنيه.

قرر مصطفي العربي مدير عام المواني الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهريب جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢٢.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة بجمارك الاسكندرية بتشديد الرقابة علي كافة المطارات والنوافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي وكذلك تعليمات الدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة.