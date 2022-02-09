جامعة بنى سويف تعلن تجديد الثقة للدكتور صبرى تمام عميدا لكلية الطب البيطرى

بنى سويف - هانى فتحى

هنأ الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الدكتور صبرى تمام بمناسبة إعلان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن صدور قرار بتجديد الثقة فى تعيينه عميدا لكلية الطب البيطرى لفترة ثانية، متمنيًا له دوام التقدم والترقى.



يذكر أن الدكتور صبرى محمد تمام حصل على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية من جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1992 بترتيب الأول على الدفعة، ثم عين معيدا بقسم الميكروبيولوجى بكلية الطب البيطرى، ثم مدرسا مساعدا بقسم الفيروسات بذات الكلية، ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذ بذات القسم ثم عميداً لكلية الطب البيطرى من يناير 2019.