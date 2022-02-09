جامعة المنيا تحصل على جائزة المستوى الأول بمهرجان "الحرف الشعبية" بأسوان

المنيا -حسن عبد الغفار

حصلت جامعة المنيا على المستوى الأول لأفضل أعمال فنية وإبداعية للحرف الشعبية وللتراث المصري، نتاج أعمال طلاب الجامعة المشاركين بفعاليات مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، تحت شعار "خير بلادنا" خلال الفترة من 4-8 فبراير الجارى بمحافظة أسوان، والذى نظمه معهد إعداد القادة بحلوان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبالتعاون مع جامعة أسوان، وتنافس خلاله 26 جامعة مصرية.

أبدى الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، عن سعادته وفخره بأداء وفد الجامعة المشارك بالمهرجان، وبأعمالهم الفنية التى تميزت بالإبداع، والتى شارك فيها كلاً من الطلاب: " سهيلة محمد، وأحمد جمال، ومارينا مكرم، وعبد المسيح سمير" بكلية التربية الفنية، مثمناً ما استهدفه المهرجان فى تأصيل الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية عن طريق إقامة ورش العمل والمعارض الفنية للحرف والتراث الشعبى كأحد المكونات الهامة للهوية المصرية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب خضعوا لتدريبات ومعسكراً للإعداد على يد أساتذة متخصصين بالجامعة؛ ليتمكنوا من تقديم رؤية فنية مميزة تنال إعجاب لجان التحكيم وزوار المعرض، وذلك بإشراف الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بإشراف وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، والدكتورة فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافى والفني، ورندة خليل اخصائية النشاط، ورافق الطلاب المشاركين بالمهرجان، الدكتورة أمنة ربيع المدرس المساعد بكلية التربية الفنية.