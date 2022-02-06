جامعة المنيا تشارك بـ"مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية – القائد المبدع" فى أسوان

المنيا -حسن عبد الغفار

تشارك جامعة المنيا برعاية من الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بوفد طلابى من طلاب كلية التربية الفنية، بـ "مهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية – القائد المبدع" المقام بمدينة أسوان والذى ينظمه معهد إعداد القادة بحلوان تحت شعار "خير بلادي".

وأشار الدكتور مصطفى عبد النبي، إلى أن المهرجان يأتى تنفيذا لرؤية القيادة السياسية نحو تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على تراثنا الشعبى من الاندثار، وخاصة بين طلاب الجامعات، وذلك من خلال إقامة معارض فنية وورش عمل تكسب الطلاب مجموعة من المهارات والحرف التى اشتهرت بها مصر على مدار تاريخها وفقاً لطبيعة سكان المناطق، والموقع الجغرافى لمختلف الجامعات المصرية، من خلال طلاب الكليات المتخصصة لتعريف الطلاب المشاركين على الحرف الشعبية والصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر بمختلف ربوع مصر.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع كلية التربية الفنية بجامعة المنيا، تم إعداد الطلاب وصقل موهبتهم للمشاركة بأعمال فنية وحرفية من بيئة محافظة المنيا منها أعمال الخيامية، وأشغال الجلود، والنسيج، والمشغولات اليدوية والحلي، وأشغال النحاس، والتى تميزت جميعها بالإتقان والإبداع فى التصميم والشكل والوظيفة.

أشرف على تدريب الطلاب، الدكتورة أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، ورافق الطلاب المشاركين بالمهرجان، د. أمنة ربيع المدرس المساعد بكلية التربية الفنية، كما قام بالإعداد والتنسيق والإشراف على فعاليات المشاركة وليد عبد القوى مدير عام رعاية الطلاب، ود. فاطمة صالح مدير إدارة النشاط الثقافى والفني، ورندة خليل اخصائية النشاط.











