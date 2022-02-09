توفير خدمات مد شبكات كهرباء وإنارة لتجمعات سكانية بقرية النثيلة وسط سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أكد محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، تواصل تقديم الخدمات المنوعة لسكان المناطق والتجمعات والقرى بمختلف أنحاء المركز والمدينة.

وقال، انه انتهى من زيارة لقرية النثيله، تم خلالها بحث متطلبات الأهالى من أعمدة الإنارة بالقرية، وتقرر توفير40 عامود للتجمع من خطة إحلال المدينة لتوصيل الكهرباء للمنازل المحرومة و إنارة القرية بكشافات إضاءة جديدة.

أضاف انه خلال الجولة تفقد محطة تحلية مياه تجمع الشياحة بقرية النثيله بنخل للتأكد من جاهزية المحطة للعمل قبل تسليم الوحدات السكنية بالتجمع، لافتا انه تم الانتهاء من بناء وتشطيب 25 منزل و مسجد ودار مناسبات مهداه من بيت الزكاة بمشيخة الأزهر الشريف، وسيتم الضخ لهذه المنازل من هذه المحطة التى تنتج يوميا 40 متر مكعب مياه عذبة مفلتره للشرب، وسيتم إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين قريبا تمهيدا لتسليمها فى أعياد ابريل القادم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، انه فى إطار تسهيل حركة السير على الطرق تم ترميم حفر بطريق قرية وادى الحاج لرفع كفاءة الطريق حفاظا على أرواح المواطنين ولتفادى وقوع حوادث سير على الطريق، وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى بمدينة نخل وقراها، بعد إجراء الصيانة اللازمة على الخط الرابط بين منطقتى السلام والريد.