صور.. توفير خدمات جديدة بقرية النثيلة الأكثر احتياجا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء،توفير خدمات جديدة بقرية النثيلة إحدى القرى الأكثر احتياجات بمنطقة وسط سيناء فى نطاق مركز نخل .

وقال سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل،أنه قام بجولة تفقدية للقرية ولقاء الأهالى للوقوف عن قرب على احتياجاتهم يرافقه وفد من قيادات المجلس، خليل على سكرتير المجلس، وأحمد العايدى رئيس قرية النثيلة .

وأشار رئيس مدينة نخل فى بيان له إلى انه تشهد قرية النثيلة تحركات لدعم القرية فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وتنمية القرى الأكثر إحتياجاً، والاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتأمين حاجاتها الأساسية اللازمة لتوفير حياة آمنة وكريمة.

واشار إلى أنه تم توجيه قيادات القرية بالتعاون وتذليل أى عقبات للنهوض بالمستوى المعيشى لسكان القرية الأكثر إحتياجاً وتوفير حياة أفضل لهم .

أضاف انه فى هذا السياق تم عقد لقاء تعريفى بمدينة نخل للتعريف بمبادرة "حياة كريمة"، موضحا أنه يتم فى تلك اللقاءات شرح المبادرة والأماكن التى تم اختيارها بمركز نخل، والتعريف بأهداف مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها رئيس الجمهورية للحد من الفقر وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً من محاور الاهتمام بالصحة وإقامة القوافل الطبية والتعليم وإعمار المنازل، و بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى بما يضمن الحياة الآمنة والكريمة للأسرة المصرية.

وسبق وأعلن مجلس مدينة نخل بشمال سيناء انه بدأت فى نطاق مركز نخل بوسط سيناء، أعمال رفع الأتربة والعوائق من على مسار الطرق المارة داخل المدينة والموصلة لمناطق مجاورة .

وأوضح سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل، فى بيان صحفى، انه تجرى اعمال نظافة الطريق الدولى ورفع الأتربة الموجودة على جانبى الطريق نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية وكذا الموجودة بطريق مدخل مستشفى نخل المركزى ومكتب تموين نخل، لافتا إلى أن الهدف من هذه الحملة الحفاظ على سلامة المواطنين والمركبات من اخطار الطريق حيث أن المتعارف عليه أن تجمع هذه الأتربة على الطريق تعوق سير السيارات وتؤدى إلى حوادث الطرق.

وقال انه تم توجيه تحذيرات لقائدى السيارات خاصة على الطريق الدولى بضرورة توخى الحذر والحيطة.

وأشار رئيس مركز ومدينة نخل، إلى انه تم تركيب لوحات إرشادية للتحويلة بمدخل مدينة نخل تحت إشراف إدارة المرور منعا للحوادث، وحفاظا على أرواح المسافرين .















