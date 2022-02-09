تهشم ميكروباص بعد سقوط 3 أعمدة إنارة متهالكة بوسط الزقازيق.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

اقتلعت الرياح الشديدة ثلاثة أعمدة إنارة متهالكة بطريق كورنيش الزقازيق بمحافظة الشرقية، حيث سقط أحدهم على ميكروباص محمل بالركاب، الأمر الذى أدى لارتباك مرورى بالشارع الرئيسى بوسط المدينة.

وأكد سائق ميكروباص، أنه أثناء وقوفه لنزول أحد الركاب فوجئ بسقوط العمود عليه، مما أدى لتهشم الزجاج وسقف السيارة وإصابة الركاب بحالة فزع.

وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة ومرور محافظة الشرقية، إلى مكان الحادث ووضعت حواجز مرورية وعمل تحويلة مرورية بالطريق الرئيسي إلي شارع الجلاء.

كما وصل شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق بالتنسيق مع شركه الكهرباء باستدعاء فريق فنى، الذين قاموا بفصل التيار الكهربائي عن أعمدة و‘إصلاح و استبدال الأعمدة.