تفريغ 9 آلاف رأس ماشية حية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 99 مترا، والغاطس 5.7 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.3 متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.

وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.