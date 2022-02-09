اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:33 م
أكرم القصاص
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تفريغ 9 آلاف رأس ماشية حية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:42 م
تفريغ 9 آلاف رأس ماشية حية وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد خلال 24 ساعة ميناء غرب بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم الأربعاء، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد السفينة HAJA AMINA وجنسيتها توجو، ويبلغ طولها 99 مترا، والغاطس 5.7 متر، وذلك لتفريغ 5 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.

 
كما استقبل الميناء السفينة ATLANTIC ROSE التى ترفع علم بالو ويبلغ طولها 136 مترا والغاطس 7.3 متر، وذلك لتفريغ 4 آلاف رأس ماشية حية بالميناء.
 
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 24 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن.
 
وفى هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة.

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