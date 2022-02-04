اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تفريغ 8981 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:54 م
تفريغ 8981 طن رخام وتداول 19 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة  AMIRA JOY وترفع علم بنما ويبلغ طولها 123 متر والغاطس 6.8 متر وذلك لتفريغ 8981 طن رخام بالميناء  .  

وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 19 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 4 سفن، ومن المنتظر دخول سفينتين.

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة وخروج سفينتين حاويات وبضائع عامه ومتواجد على الأرصفة سفينتين حاويات وبضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينه حاويات.

وفي هذا الصدد يجرى التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.


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