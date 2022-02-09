تفاصيل ظهور نتيجة الترم الأول لأولى وثانية ثانوى عام × 10 معلومات

محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن ظهور النتائج.



ـ المدارس بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022.

ـ النتيجة تعلن على مستوى المدرسة بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات.

ـ لن تعلن النتائج إلكترونيا بل ورقيا.

ـ تظهر نتيجة الطالب فى شكل تقديرات وليست درجات.

ـ نتيجة الترم الأول ليست بها نجاح ورسوب ولكن تحدد حالة الطالب بعد أداء امتحان الفصل الدراسى الثانى.

ـ يستطيع الطالب الحصول على النتيجة من المدرسة التابع لها.

ـ النتيجة تحدد ما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم ومدى استيعابه الأسئلة الجديدة فى التقييم الحديث.

ـ تتم ترجمة الدرجات فى صورة تقديرات تبدأ من ممتاز حتى ضعيف.

ـ توزع الدرجات فى شكل تقديرات طبقا للتالى: من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

ـ تكشف النتائج للطالب مستواه مقارنة بزملائه على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.