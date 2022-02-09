اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تفاصيل ظهور نتيجة الترم الأول لأولى وثانية ثانوى عام × 10 معلومات

الأربعاء، 09 فبراير 2022 06:00 ص
تفاصيل ظهور نتيجة الترم الأول لأولى وثانية ثانوى عام × 10 معلومات طلاب المدارس ـ ارشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن ظهور النتائج.

ـ المدارس بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022.
ـ النتيجة تعلن على مستوى المدرسة بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات.
ـ لن تعلن النتائج إلكترونيا بل ورقيا.
ـ تظهر نتيجة الطالب فى شكل تقديرات وليست درجات.
ـ نتيجة الترم الأول ليست بها نجاح ورسوب ولكن تحدد حالة الطالب بعد أداء امتحان الفصل الدراسى الثانى.
ـ يستطيع الطالب الحصول على النتيجة من المدرسة التابع لها.
ـ النتيجة تحدد ما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم ومدى استيعابه الأسئلة الجديدة فى التقييم الحديث.
ـ تتم ترجمة الدرجات فى صورة تقديرات تبدأ من ممتاز حتى ضعيف.
ـ توزع الدرجات فى شكل تقديرات طبقا للتالى: من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

ـ تكشف النتائج للطالب مستواه مقارنة بزملائه على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.


التربية والتعليم

نتيجة الترم الأول

نتيجة اولى ثانوى

نتيجة الترم الاول لاولى ثانوى

نتيجة ثانية ثانوى

نتيجة الترم الاول للثانوى العام 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم: لا صحة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى والدراسة فى موعدها 19 فبراير

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:08 ص

التعليم توضح ضوابط إعلان نتيجة الترم الأول للرابع الابتدائى فى شكل تقديرات

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:00 ص

التعليم: عدم إتاحة رابط التقدم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم حتى الآن

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 07:00 ص

التعليم: رسوم التظلم على نتيجة صفوف النقل 40 جنيها للمادة الواحدة

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 01:00 ص

"التعليم" تحدد خطوات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022.. إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية حتى 24 فبراير الجارى.. وتؤكد: الاستمارة ضرورة لدخول الاختبار.. ومارس المقبل آخر موعد لاستلام الاستمارات من الطلاب

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة