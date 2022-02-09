تفاصيل ظهور نتيجة الترم الأول لأولى وثانية ثانوى عام × 10 معلومات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بإعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام، ونقدم فى التقرير التالى 10 معلومات عن ظهور النتائج.
ـ المدارس بدأت إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2022.
ـ النتيجة تعلن على مستوى المدرسة بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات.
ـ لن تعلن النتائج إلكترونيا بل ورقيا.
ـ تظهر نتيجة الطالب فى شكل تقديرات وليست درجات.
ـ نتيجة الترم الأول ليست بها نجاح ورسوب ولكن تحدد حالة الطالب بعد أداء امتحان الفصل الدراسى الثانى.
ـ يستطيع الطالب الحصول على النتيجة من المدرسة التابع لها.
ـ النتيجة تحدد ما اكتسبه الطالب من نواتج تعلم ومدى استيعابه الأسئلة الجديدة فى التقييم الحديث.
ـ تتم ترجمة الدرجات فى صورة تقديرات تبدأ من ممتاز حتى ضعيف.
ـ توزع الدرجات فى شكل تقديرات طبقا للتالى: من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.
ـ تكشف النتائج للطالب مستواه مقارنة بزملائه على مستوى المدرسة والإدارة التعليمية.
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