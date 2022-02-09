تعرف على قائمة الشركات العالمية صاحبة عروض إنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

كتب: مدحت عادل

فرضت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نفسها كأحد كبار المناطق المؤهلة أمام المستثمرين الأجانب لإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة في مصر والمنطقة، وتصبح مركزا عالميا لتموين السفن بالوقود الأخضر، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لقناة السويس والموانئ الـ"6" المطلة على البحر الأحمر.

وكشف الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، مع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن العروض العالمية المقدمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة، والتى شملت 7 عروض عالمية، وهى شركة "A.P. Moller-Maersk" الدانماركية، وشركة "Scatec" النرويجية المتخصصة في إنتاج الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تحالف "Green Fuel Alliance"، الذي يتألف من شركة EDF Renewables وهى إحدى الشركات التابعة لمجموعة EDF، وشركة Zero Waste، وهي شركة مصرية تحت التأسيس لإنتاج الوقود الأخضر.

وشملت القائمة أيضا عرض مقدم من شركة "H2-Industries" الألمانية ومقرها نيويورك، كما تم تناول عروض أخرى من شركة "OCI"، وشركة "Emirates Fortune Group-Almaden"، وأخيرا شركة "Fortescue Future Industries"، وهي مملوكة لمجموعة "Fortescue Metals Group" المسجلة فى البورصة الأسترالية.

كما تلقت المنطقة الاقتصادية عدة عروض أخرى مبدئية لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر داخل نطاقها، سواء بمنطقة السخنة المتكاملة، أو منطقة شرق بورسعيد.

وتناول يحيى زكى، متطلبات تنفيذ المشروعات المقدمة من تلك الشركات، والتقديرات المبدئية لإنتاج الوقود الأخضر من خلالها، بالإضافة إلى فرص العمل التى من المتوقع توفيرها، وغيرها من دراسات الجدوى الفنية والمالية للعروض المقدمة، التي يتم دراستها حاليا.