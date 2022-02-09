تصديرى الصناعات الغذائية: 223 مليون دولار صادرات الأغذية لأمريكا خلال 2021

كتب – إسلام سعيد

أعلن المهندس تميم الضوء نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى الولايات المتحدة الامريكية فى عام 2021 بلغت 223 مليون دولار، حيث تعد أمريكا من أكبر الدول المستقبلة للصادرات الغذائية المصرية.

وأشار على هامش ندوة النظام المعمم للمزايا التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية 4.1 مليار دولار تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وتعد الولايات المتحدة الامريكية ثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2021 بقيمة بلغت 223 مليون دولار تمثل 5.4% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية، ومحققة نسبة زيادة 23% مقارنة بصادرات عام 2020 التي بلغت 181 مليون دولار.

وأشار إلى أن أهم السلع المصدرة النباتات الطبية والعطرية بقيمة 39 مليون دولار تمثل 18% من إجمالي الصادرات إلى أمريكيا في 2021، الخضار المجمد بقيمة 26 مليون دولار تمثل نسبة 12% من إجمالي الصادرات، محضرات الخضر والمعلبات بقيمة 23 مليون دولار تمثل 10% من إجمالي الصادرات، الفراولة المجمدة بقيمة 15 مليون دولار وتمثل 7% من إجمالي الصادرات، مولاس وعسل اسود بقيمة 14 مليون دولار تمثل 6% من إجمالي الصادرات، عصائر بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، أسماك بقيمة 12 مليون دولار تمثل 5% من إجمالي الصادرات، زيوت وراتنجات عطرية بقيمة 12 مليون دولار تمثل نسبة 5%، خمائر بقيمة 10 مليون دولار تمثل 4% من إجمالي الصادرات، ملح بقيمة 8 مليون دولار يمثل 3.6% من إجمالي الصادرات.

وتابع، أنه بالنسبة لأهم السلع التي حققت أعلى قيمة نمو في الصادرات إلى الولايات المتحدة الامريكية في عام 2021 مقارنة بعام 2020 في المركز الأول الفراولة المجمدة بقيمة زيادة في الصادرات 10 مليون دولار ونسبة زيادة 202%، في المركز الثاني محضرات الخضر والمعلبات بقيمة زيادة في الصادرات 9 مليون دولار ونسبة نمو 69%، في المركز الثالث المولاس والعسل الأسود بقيمة زيادة 8 مليون دولار ونسبة نمو 143%، في المركز الرابع الخمائر بقيمة زيادة قدرها 7 مليون دولار ونسبة نمو 221%، النباتات الطبية والعطرية بقيمة زيادة في الصادرات 6 مليون دولار ونسبة نمو 19%، الخضار المخلل بقيمة نمو بلغت 5 مليون دولار ونسبة نمو 215%، البصل المجفف بقيمة صادرات 4.3 مليون دولار وقيمة نمو في الصادرات 4 مليون دولار ونسبة نمو 796%.

وأشار إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة في عام 2021 حوالي 279 شركة، وبلغ عدد الشركات التي تزيد صادراتها عن مليون دولار حوالي 55 شركة وتمثل صادراتهم 84% من إجمالي الصادرات