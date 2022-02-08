ميناء سفاجا يستقبل السفينة وادى سدر وعلى متنها 63 ألف طن قمح روسى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، استقبال ميناء سفاجا البحري السفينة وادي سدر تقل علي متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، حيث قامت الاجهزة المعنيه بالميناء من التأكد من صلاحية الشحنة للاستخدام الادمي وخلوها من الآفات والحشرات ومطابقتها للمواصفات العالميه وذلك بسحب عينات عشوائيه من الشحنه للتاكد من كافة المواصفات.

كما أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 64526 طن بضائع عامة ومتنوعة و452 شاحنة و434 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات تداول 576 طن بضائع عامة ومتنوعة 170 شاحنة و4 ملاكي، كما شملت حركة الواردات تداول63950 طن بضائع عامة ومتنوعة 255 شاحنة و 430 ملاكي ومتواجد 14 سفن علي ارصفة الموانئ .

و استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة 18 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 79 شاحنة و وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 73 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 71 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة وادي العرب فارغة متجهة إلي روسيا والسفينة LEVROSO فارغة متجهة الي ميناء السويس والسفينة النوي اكسبريس متجهة الي ضبا .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان حيث تم استقبال 78 شاحنة بحمولة 950 طن بضائع عامة وتصدير 26 شاحنة بحمولة 576 طن بضائع عامة، واستقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE قادمة من جدة بحمولة 412 سيارة ملاكي.