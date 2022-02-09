بوتين يثير الجدل بسبب "اتفاقيات مينسك" عقب اجتماعه مع ماكرون

كتبت: نهال أبو السعود

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضجة في وسائل الإعلام عقب مؤتمره الصحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء، حيث كان موضوع تصريحاته غير متوقع، وفقا لشبكة سي إن إن.



اختار الرئيس الروسي "اتفاقيات مينسك" وهو بروتوكول لوقف إطلاق النار وقعته أوكرانيا وروسيا في عام 2015 وما إذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يمكنه الالتزام بها لتدور حوله التصريحات.



قال بوتين: "أما بالنسبة لاتفاقيات مينسك، فهل هي على قيد الحياة وهل لها أفق أم لا؟ أعتقد أنه ببساطة لا يوجد بديل آخر. أكرر مرة أخرى، في كييف، إما يقولون إنهم سوف يمتثلون، أو يقولون إن هذا سيدمر بلدهم".



وأضاف بوتين: "صرح الرئيس الحالي مؤخرًا أنه لا يحب أي نقطة واحدة من اتفاقيات مينسك هذه سواء أعجبك ذلك أو لا يعجبك، "إنه واجبك يا جميل". يجب أن تتحقق الاتفاقية، ولن تنجح بطريقة أخرى".



وقالت الشبكة الأمريكية، إن موقف زعيم الكرملين من اتفاقية مينسك ليس جديدا، لكن لغته التي وصفتها بـ"الفظة" التي خاطب بها زيلينسكي تركت بعض الصحفيين الروس في حيرة، ولدى سؤاله في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين عن قصد الرئيس بوتين من تصريحاته رد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، وقال "قصد الرئيس أنه إذا التزمت دولة باتفاقيات موقعة فبموجبها يجب الوفاء بهذه الالتزامات".



ولدى سؤاله عن تصريحات بوتين، أعاد زيلينسكي صياغة كلمات الزعيم الروسي بلغة يفهمها بوتين، قائلا: "بالطبع، هناك بعض الأشياء التي لا يمكننا الجدال بشأنها مع رئيس الاتحاد الروسي".



فيما يتعلق بالخط المتعلق بالواجب وأخذ الأمر ، أضاف زيلينسكي ، "أعتقد أن أوكرانيا صبوره للغاية. لأن هذه حكمة. أعتقد أن هذا مهم ليس فقط لأوكرانيا ، ولكن لأوروبا بأكملها."