الكرملين: بوتين يستقبل رئيس كازاخستان بموسكو 10 فبراير

وكالات

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيستقبل يوم 10 فبراير في موسكو الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية.

وذكر المكتب الإعلامي للكرملين، في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أنه "من المخطط أن يتم بحث الحالة الراهنة وآفاق التطوير لكامل دائرة علاقات التحالف بين روسيا وكازاخستان وقضايا التعاون الاندماجي في الساحة الأوراسية والملفات الدولية الحيوية".

وسبق أن أفاد المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، الثلاثاء، عبر "فيسبوك"، أن توكاييف سيقوم يومي 10 و11 فبراير، بدعوة من بوتين، بزيارة عمل إلى روسيا.

وأضاف والي أن توكاييف سيجري محادثات مع بوتين في 10 فبراير بموسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير الشراكة الاستراتيجية الكازاخستانية الروسية متعددة الجوانب".

وذكر أن توكاييف سيلتقي يوم 11 فبراير رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، في قازان وسيزور عددا من المؤسسات الصناعية الكبرى في المنطقة.

وتأتي الزيارة بعد أن شهدت كازاخستان مطلع العالم الحالي موجة احتجاجات واضطرابات عنيفة أسفرت عن مقتل 225 شخصا، حسب ما قالته السلطات.