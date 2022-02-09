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بث مباشر من مجلس الدولة..اليوم الاخير لتلقى طلبات وظيفة مندوب مساعد

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:36 م
بث مباشر من مجلس الدولة..اليوم الاخير لتلقى طلبات وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة -أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى

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ينتهي مجلس الدولة، اليوم الاربعاء، من استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، وحدد المجلس الاربعاء لسحب ملفات التخلفات من الجامعات الذين لم يحضروا في مواعيدهم السابقة. 
 
 
ومواعيد سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد في  مجلس الدولة من الجامعات المصرية وترتيبها؛ كالتالي:- 
 
- جامعة القاهرة - جامعة الأزهر فرع القاهرة- جامعة حلوان يوم الأربعاء الماضي 2 فبراير.
- جامعة عين شمس- جامعة الزقازيق- جامعة المنصورة يوم الخميس الماضي 3 فبراير.
- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر فرع دمنهور- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر - جامعة جنوب الوادي، يوم السبت الماضي 5 فبراير.
- جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع تفهنا الأشراف، جامعة الأزهر فرع طنطا - جامعة الأزهر فرع أسيوط جامعة سوهاج يوم الأحد الماضي 6 فبراير.
- أكاديمية الشرطة- جامعة المنوفية- جامعة السادات- جامعة بنها يوم الاثنين الماضي 7 فبراير.
- جامعة بني سويف - جامعة المنيا- جامعة أسيوط - جامعة أسوان يوم الثلاثاء الماضي 8 فبراير.
- جامعات آخرى- جامعات التخلفات اليوم الأربعاء الموافق 9 فبراير.
وذلك من التاسعة صباحاً وحتي الرابعة عصراً.
 
وأعلن الامين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، عن أن الكود المؤسسي لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
 
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مجلس الدولة 

 


مجلس الدولة

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