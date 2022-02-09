فرص عمل.. "مياه الدقهلية" تعلن عن وظائف أخصائى تدريب ثالث وخدمة عملاء

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل عدد من الوظائف.

أولاً: أخصائى تدريب ثالث وذلك طبقا للشروط الآتية:

أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومى الصادرة فى تاريخ سابق للإعلان .

أن يكون المتقدم حاصلا على (بكالوريوس تجارة - بكالوريوس علوم حاسب ) .

ثانياً: أخصائى خدمة عملاء ثالث وذلك طبقا للشروط الآتية:

أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (مدينة المنصورة - مركزى المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - طلخا - تمى الأمديد - نبروه - جمصة)، وفقاً لبطاقة الرقم القومى الصادرة فى تاريخ سابق للإعلان.

أن يكون المتقدم حاصل على ( بكالوريوس تجارة ) .

يمكنكم التقديم من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3GwqYYk

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات :