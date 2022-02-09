اليوم السابع
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الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:35 م
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فرص عمل.. "مياه الدقهلية" تعلن عن وظائف أخصائى تدريب ثالث وخدمة عملاء

الأربعاء، 09 فبراير 2022 01:06 م
فرص عمل.. "مياه الدقهلية" تعلن عن وظائف أخصائى تدريب ثالث وخدمة عملاء محطه مياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، حاجتها للتعاقد لشغل عدد من الوظائف.

أولاً: أخصائى تدريب ثالث وذلك طبقا للشروط الآتية:

 

  • أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الدقهلية والمقيمين بها وفقاً لبطاقة الرقم القومى الصادرة فى تاريخ سابق للإعلان .
  • أن يكون المتقدم حاصلا على (بكالوريوس تجارة - بكالوريوس علوم حاسب ).

 

ثانياً: أخصائى خدمة عملاء ثالث وذلك طبقا للشروط الآتية:

 

  • أن يكون المتقدم من المقيمين بالمراكز الآتية (مدينة المنصورة - مركزى المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - طلخا - تمى الأمديد - نبروه - جمصة)، وفقاً لبطاقة الرقم القومى الصادرة فى تاريخ سابق للإعلان.
  • أن يكون المتقدم حاصل على ( بكالوريوس تجارة ).

يمكنكم التقديم من خلال موقع الشركة، عبر الرابط التالي: https://bit.ly/3GwqYYk

 

الشروط العامة وطريقة تقديم الطلبات :

  • ألا يزيد السن فى 1 / 7 / 2022 عن (30 عاماً).
  • أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة قبل المؤهل المطلوب.
  • أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً بالنسبة للذكور.
  • أن يكون التقديم لوظيفة واحدة فقط من الوظيفتين المعلن عنهم .
  • أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفى أى فرع من فروع الشركة.
  • اجتياز الاختبارات التى يتم تحديدها بمعرفة الشركة.
  • أن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبى بمعرفة الجهة الطبية التى تحددها الشركة
  • سوف يتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائى وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.
  • يتم تقديم الطلبات الكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة ( www.dkwasc.com.eg ) .
  • لن يلتفت لأى طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها.
  • يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها .
  • سيتم الإعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الإلكتروني والشركة غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختبار.

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