اليابان تسجل 40 ألفا و505 إصابات جديدة بفيروس كورونا

طوكيو (أ ش أ)

سجلت اليابان اليوم الأربعاء، 40 ألفا و505 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و525 ألفا و745 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل 44 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و673 حالة، فيما بلغت حالات الشفاء، مليونين و526 ألفا و628 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت مصادر حكومية يابانية اليوم الأربعاء، أن الحكومة تدرس تمديد حالة شبه الطوارئ لمواجهة كورونا فى العاصمة طوكيو و12 مقاطعة أخرى لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا بعد نهايتها المقررة نهاية هذا الأسبوع، موضحا أن اليابان تكافح لوقف انتشار سلالة أوميكرون شديدة الانتقال.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قرارًا رسميًا خلال اجتماع فريق العمل الحكومي المقرر انعقاده غدا الخميس، موضحة أنه نظرًا لاستمرار موجة الفيروس والضغط على النظام الطبي في البلاد فإنه من المتوقع تمديد حالة شبه الطوارئ في العديد من المقاطعات اليابانية.

وتسري إجراءات شبه الطوارئ فى 35 مقاطعة من مقاطعات اليابان البالغ عددها 47. ومن المقرر أن ينتهي سريان مفعولها 13 فبرايرفي العاصمة طوكيو و12 مقاطعة أخرى، ولكن ذلك قد يتغير قريبا، فقد ذكر وزير شؤون مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو أن العاصمة و11 مقاطعة أخرى طلبت تمديد الإجراءات، فيما أفاد رئيس لجنة الخبراء الحكومية المعنية بمكافحة الجائحة بأن معدل الزيادة تباطأ في مناطق كثيرة مقارنة مع الأسبوع الماضي، ولكنه يقول إن الوقت لا يزال غير مناسب للتخلي عن الحذر.