النيابة الإدارية تحيل مدير مديرية أوقاف قنا للمحكمة التأديبية لارتكابه مخالفات

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة "وكيل أول وزارة"، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لارتكابه مخالفات إدارية وقانونية جسيمة، ترتب عليها الإضرار الوظيفي بعدد 18 من موظف من مرؤوسيه العاملين بالمديرية.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، أن مدير مديرية أوقاف قنا بدرجة وكيل أول وزارة، لم يكلف أيًا من مسؤول التسويات، مدير شئون العاملين بالمديرية بتسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية لعدد 18 من العاملين بالمديرية والإدارات التابعة لها المبينة أسماؤهم بأوراق القضية، والتي تبدأ بإسم المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف في 20 اكتوبر عام 2019 إعمالًا للفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.

وتبين من أوراق القضية، تقاعس المحال عن تسليم ملفات تسوية الحالة الوظيفية لعدد 18 من العاملين بمديرية أوقاف قنا والإدارات التابعة لها والمنوه عنها عاليه إلى المختصين بقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف يوم 20 اكتوبر عام 2019 ، المحدد لموعد أقصى لتسليم هذه الملفات بموجب الفاكس الصادر من ديوان الوزارة إلى مديرية أوقاف قنا برقم 336 في 16 اكتوبر عام 2019 ، رغم تكفله بذلك وقيامه بمأمورية عمل يوم 20 اكتوبر 2019، لهذا الغرض رغم عدم إختصاصه بذلك إكتفاءً بعرض تسليم هذه الملفات على المختصية بقطاع المديريات بوزارة الأوقاف رغم عدم إختصاصهم بذلك، مما ترتب عليه عدم تسوية حالاتهم الوظيفية طبقًا لأحكام القانون.

وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا.