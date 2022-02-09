اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

المفوضية الأوروبية تعتمد برنامج 2022 لمجلس الابتكار بتمويل مليار دولار

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:56 م
المفوضية الأوروبية تعتمد برنامج 2022 لمجلس الابتكار بتمويل مليار دولار المفوضية الأوروبية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 اعتمدت المفوضية اليوم الأربعاء برنامج عمل 2022 لمجلس الابتكار الأوروبي، بما يفتح فرصا تمويلية تزيد قيمتها على 1.7 مليار يورو في عام 2022 للمبتكرين المبتدئين، لتوسيع نطاق أعمالهم وخلق أسواق جديدة، على سبيل المثال في الحوسبة الكمومية والجيل الجديد من البطاريات والعلاج الجيني. 


وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي، أن برنامج "هورايزون يوروب" أُطلق في مارس 2021 بميزانية إجمالية بلغت حتى الآن أكثر من 10 مليارات يورو بين عامي 2021 و 2027.


وقالت ماريا جابرييل، مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب: إن برنامج العمل لهذا العام مدعوم بأكبر تمويل سنوي على الإطلاق لأصحاب المشاريع والباحثين ذوي الرؤية، بالإضافة إلى تدابير جديدة لدعم المبتكرات والمقاييس.. وتلتزم أوروبا بدعم الابتكار والتقنيات الجديدة.


وأضافت جابرييل أن برنامج عمل 2022 لمجلس الابتكار الأوروبي (EIC) يحتوي على عدة عناصر جديدة، تبسط عملية التقديم وتساهم في سياسات الاتحاد الأوروبي.. كما أن البرنامج التوسعي الجديد لمجلس الابتكار الأوروبي "EIC Scale-Up 100" دعم بالفعل أكثر من 2600 شركة صغيرة ومتوسطة وشركة ناشئة في الماضي منذ عام 2018.


المفوضية الأوروبية

مجلس الابتكار الأوروبي

برنامج هورايزون يوروب

الاتحاد الأوروبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة