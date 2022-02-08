اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 04:52 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر طرق الحماية من مخاطر الدفاية.. تعرف عليها وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق الحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية وبعض الخطوات التي يجب اتباعها لتجنب مخاطر الدفاية، وهى كالآتى:
 
1-التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائى.
2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.
3-عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.
4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.
5- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.
6- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.
7-لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال وألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الأقل.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

مخاطر الدفاية الكهربائية

اليوم السابع بلس

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