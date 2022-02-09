الكنيسة الأرثوذكسية تودع بطريرك الكنيسة الإريترية

كتب محمد الأحمدى

ودعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على قداسة البطريرك أنطونيوس بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية، الذى توفى اليوم عن عمر تجاوز 92 سنة قضى معظمها فى خدمة كنيسته المقدسة.

وذكر بيان الكنيسة الأرثوذكسية أنهم "ذاكرين محبته لكنيسته وأمانته فى الحفاظ على وديعته، عالمين أنه سينال من الرب العادل فياليوم الأخير، أجرة الوكيل الأمين الحكيم، ونصلى أن يعزى الروح القدس قلوب شعبه، وآباء المجمع المقدس فى كنيسة إريتريا، واثقين فى تدبير الله لهذه الكنيسة الشقيقة، بقيادتها الجديدة فى وحدة واحدة مع الكنائس الشرقية القديمة، ومقدمين كل التعزيات القلبية إلى شعب إريتريا الشقيق رئيسًا وحكومة وكنيسة.