الفلبين تسجل 3651 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

مانيلا (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، 3 آلاف 651 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و623 ألفا و176 حالة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الأربعاء - بأنه تم تسجيل 69 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 54 ألفا و690 حالة.

وأضافت أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 96 ألفا و326 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و472 ألفا و160 شخصا، وذلك بعدما تعافى 12 ألفا و834 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية .