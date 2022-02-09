اليوم السابع
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الطقس مستقر.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان والعظمى 28.. لايف وصور

الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:31 ص
الطقس مستقر.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة فى أسوان والعظمى 28.. لايف وصور
أسوان - عبد الله صلاح

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قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا لحالة الطقس اليوم فى أسوان، والتى تواصل ارتفاع درجات الحرارة والتى وصلت لنحو 28 درجة مئوية مع استقرار الطقس وشمس صافية.

وتشهد المحافظة رواجا سياحيا بالتزامن مع أجازة نصف العام، والموسم السياحى الشتوى الحالى، نظرا لما تتمتع به أسوان من معالم سياحية وأثرية بجانب طقسها الدافئ شتاء.

وتتمتع أسوان بالعديد من المعالم السياحية والأثرية التى تجعلها فى مقدمة المدن المصرية، جذبا للسياحة خاصة فى شهور الشتاء لما تتميز به من طقس دافئ، ومن المعالم الأثرية: معابد فيلة وأبوسمبل وكلابشة وكوم أمبو وإدفو ومنطقة جبل أبو الهوا والمسلة الناقصة ومتاحف النوبة والإلفنتين والنيل والذى تحول إلى المركز الثقافى الأفريقى.
 

جانب-من-حالة-الطقس
جانب من حالة الطقس

 

حالة-الطقس-بأسوان
حالة الطقس بأسوان

 

طقس-أسوان
طقس أسوان

 

جانب-من-الطقس
جانب من الطقس

 


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