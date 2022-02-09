الضرائب العقارية: يمكن للممول الطعن في تقديراتنا خلال 60 يوماً من موعد إخطاره

ماجد تمراز

قال ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من حصر وتقدير الوحدات على مستوى الجمهورية، وتقدير الضريبة العقارية على هذه الوحدات، مشيراً إلى أنه إذا كان الممول خاضع، يتم إخطاره بنموذج 3، على أساس أنه خاضع للضريبة، ولو كان هناك أي اعتراض على التقديرات التي تقيمها المصلحة، يمكنه أن يطعن في التقديرات لمدة 60 يوم من موعد إخطاره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة "dmc": "تقدير العقارات هو تقدير خمسى، بمعنى أنه يتم كل 5 سنوات، وهذا يعنى أن الممول يظل يدفع الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات، لحين إجراء التقدير الجديد، وفي كل الحالات يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة، ولو أراد الممول معرفة ما عليه بشكل أسرع يمكنه أن يتوجه إلى المأمورية وهي ستخبره بكل شيء".

وقال: "إذا أراد الممول أن يطعن في القيمة الإيجارية، يتوجه إلى المأمورية المختصة ويقدم الطعن على القيمة التي قدرتها المأمورية في دائرته، وينظر الطعن لجنة مختصة بها مستشار من هيئة قضايا الدولة وهو رئيس اللجنة، وبعد النظر إما سيتم تثبيت القيمة الإيجارية أو سيتم تخفيضها أو سيتم زيادتها، وفقا لما تراه اللجنة".