اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 09 فبراير 2022 11:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الضرائب العقارية: يمكن للممول الطعن في تقديراتنا خلال 60 يوماً من موعد إخطاره

الأربعاء، 09 فبراير 2022 10:03 م
الضرائب العقارية: يمكن للممول الطعن في تقديراتنا خلال 60 يوماً من موعد إخطاره مصلحة الضرائب
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال ناجي السرجاني، المتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية، إنه تم الانتهاء من حصر وتقدير الوحدات على مستوى الجمهورية، وتقدير الضريبة العقارية على هذه الوحدات، مشيراً إلى أنه إذا كان الممول خاضع، يتم إخطاره بنموذج 3، على أساس أنه خاضع للضريبة، ولو كان هناك أي اعتراض على التقديرات التي تقيمها المصلحة، يمكنه أن يطعن في التقديرات لمدة 60 يوم من موعد إخطاره.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، الذى يذاع على قناة "dmc": "تقدير العقارات هو تقدير خمسى، بمعنى أنه يتم كل 5 سنوات، وهذا يعنى أن الممول يظل يدفع الضريبة ثابتة لمدة 5 سنوات، لحين إجراء التقدير الجديد، وفي كل الحالات يتم إخطار الممول بقيمة الضريبة، ولو أراد الممول معرفة ما عليه بشكل أسرع يمكنه أن يتوجه إلى المأمورية وهي ستخبره بكل شيء".

وقال: "إذا أراد الممول أن يطعن في القيمة الإيجارية، يتوجه إلى المأمورية المختصة ويقدم الطعن على القيمة التي قدرتها المأمورية في دائرته، وينظر الطعن لجنة مختصة بها مستشار من هيئة قضايا الدولة وهو رئيس اللجنة، وبعد النظر إما سيتم تثبيت القيمة الإيجارية أو سيتم تخفيضها أو سيتم زيادتها، وفقا لما تراه اللجنة".


الضرائب

الضرائب العقارية

القيمة الإيجارية

تقديرات الضرائب العقارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضوابط إلزام الشركات بتقديم المستندات المطلوبة لمصلحة الضرائب وفقا للقانون

الأربعاء، 09 فبراير 2022 07:00 ص

مصلحة الضرائب توضح الإعفاءات والمزايا للمشروعات غير الرسمية حال توفيق أوضاعها

الإثنين، 31 يناير 2022 01:59 م

مصلحة الضرائب تؤكد: لا تغيير بضريبة التصرفات العقارية

السبت، 29 يناير 2022 10:32 ص

اعرف ضوابط إثابة موظفى مصلحة الضرائب فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد

السبت، 29 يناير 2022 03:00 ص

رسالة هامة من مصلحة الضرائب.. آخر موعد لسداد ضريبة المرتبات الإثنين المقبل

الأربعاء، 26 يناير 2022 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة