الصحف العالمية اليوم: ارتفاع وفيات الطرق فى أمريكا.. زوج كامالا هاريس يتعرض للتهديد بوجود قنبلة.. اعتقالات لسائقين مناهضين للقاحات فى كندا.."بريكست" يضر التجارة البريطانية.. والعقوبات على روسيا تضر أوروبا

كتبت رباب فتحى - نهال أبو السعود

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا، أبرزها ارتفاع وفيات الطرق فى أمريكا، وتعرض زوج كامالا هاريس للتهديد بوجود قنبلة، واستمرار مظاهرات الشاحنات فى كندا.

الصحف الامريكية:

ارتفاع وفيات الطرق في امريكا.. و"CNN ": اكثر من 31 الف ضحية خلال 2021

ارتفعت وفيات الطرق في الولايات المتحدة بأعلى معدل في التاريخ المسجل ، وأصبحت أخطر وسيلة للتنقل خلال جائحة كورونا، وفقا لشبكة سي ان ان.

وقالت الشبكة أن طريق "ماريلاند 210" الممتد مع تقاطعات تجارية وسكنية مزدحمة جنوب واشنطن يسميه البعض "طريق الموت" في إشارة الى عشرات الحوادث المميتة خلال العقد الماضي.

والتقطت كاميرات المراقبة على الطريق أكثر من 12 الف مركبة تعدت السرعة المسموح بها المقررة بـ 55 ميل في الساعة وأعلى سرعة سجلت العام الماضي 149 ميل في الساعة، كانت آخر حالة وفاة على "طريق الموت" منذ حوالي أسبوعين، عندما تسبب تصادم خلفي في اشتعال النار في مركبتين.

وعلى مستوى الولايات المتحدة، قتلت حوادث السيارات ما يقدر بنحو 31720 شخصًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بزيادة 12% عن نفس الفترة في عام 2020، وفقًا للإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وتقول السلطات إن هناك حالة وفاة واحدة لكل 18 شخصًا في المستشفى وكل 400 مصاب في حوادث النقل.

وأثناء انخفاض القيادة في وقت مبكر من الوباء ، وصلت السيارات إلى سرعات غير متوقعة في السابق حيث أفرغت الطرق المزدحمة من حركة المرور. رفض العديد من الركاب ربط حزام الأمان. ثبت أن عددًا متزايدًا من السائقين المتورطين في حوادث التصادم إيجابية بالنسبة للمواد الأفيونية والأدوية الأخرى.

الآن عدد الأميال التي يقودها الأمريكيون يوميًا في ازدياد مرة أخرى. يقول المسؤولون إن الاتجاهات المتهورة مستمرة.

وقال وزير النقل بيت بوتيجيج الأسبوع الماضي "هذه أزمة وطنية" ، معلنا عن خطة لجعل الطرق والسائقين والسيارات أكثر أمانا"، وتدعو الخطة إلى تشجيع القيادة الآمنة.

زوج نائبة الرئيس الأمريكي يتعرض للتهديد بوجود قنبلة.. "NBC " تكشف التفاصيل

أعلن المتحدث الرسمي باسم دوج إمهوف زوج كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الرجل الثاني في أمان بعد أن أخرجه جهاز الخدمة السرية من مدرسة ثانوية بواشنطن العاصمة بعد تهديد بوجود قنبلة في المبنى، وفقا لشبكة ان بي سي.

وكتبت كاتي بيترز المتحدثة باسم ايمهوف على تويتر : "تم إبلاغ الخدمة السرية الأمريكية بوجود تهديد أمني في مدرسة حيث كان الرجل الثاني يجتمع مع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.. السيد امهوف آمن وتم إخلاء المدرسة.. نحن ممتنون للخدمة السرية وشرطة العاصمة على عملهم"

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن نائبة الرئيس كامالا هاريس على اتصال بإيمهوف منذ الإخلاء و "إنه بخير".

المدرسة التي زارها إمهوف، مدرسة دنبار الثانوية في شمال غرب واشنطن العاصمة ، تم إخلائها وأعلنت آمنة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الثلاثاء بعد التهديد.

وقال مساعد الرئيس التنفيذي لشرطة العاصمة، أشان بنديكت: "تلقت مدرسة دنبار الثانوية تهديدًا للمدرسة نفسها ، إلى مكتب الاستقبال ، معلناً عن تهديد بوجود قنبلة ، ومنح الأشخاص الموجودين في ذلك الموقع 10 دقائق للمغادرة".

وقالت الخدمة السرية ، الثلاثاء ، إنه "لا توجد معلومات تشير إلى" أن التهديد كان موجهاً ضد إمهوف نفسه، وقال المتحدث باسم الخدمة السرية في بيان: "من أجل الحفاظ على الأمن التشغيلي ، لا يناقش جهاز الخدمة السرية حمايتنا أو الوسائل والأساليب المستخدمة لإجراء عملياتنا الوقائية".

كان الرجل الثاني يزور مدرسة واشنطن، التي تأسست عام 1870 وكانت أول مدرسة في الولايات المتحدة تم إنشاؤها لتعليم الطلاب الأمريكيين من أصل أفريقي، لحضور حدث "شهر تاريخ السود"، وكان من المقرر أن يجتمع مع قادة المدارس ومديري البرامج والطلاب المشاركين في برنامج يساعدهم على التواصل مع التاريخ على المستوى الشخصي.

وأشار مسئولون الى ان الحادثة لا يبدو أنها مرتبطة حاليًا بالتهديدات بالقنابل التي تم إرسالها مؤخرًا إلى 14 كلية وجامعة مختلفة تاريخيًا للسود الأسبوع الماضي، في بداية شهر تاريخ السود.

السلطات الامريكية تقبض على زوجين سرقا عملات مشفرة بقيمة 4.5 مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الامريكية أنه تم إلقاء القبض على زوجين واتهامهما بسرقة عملات مشفرة من اختراق 2016 لشركة بتفينيكس، وهي بورصة عملات افتراضية.

وقال مسؤولون بوزارة العدل إن إيليا ليشتنشتاين البالغ من العمر 34 عاما وزوجته هيذر مورجان البالغة 31 عامااعتقلا في مدينة نيويورك ووجهت إليهما تهمة التآمر لارتكاب جرائم غسيل أموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة وول ستريت، قام الثنائي بتضليل المؤسسات المالية وعمليات تبادل العملات الافتراضية حول هوياتهم وحول أصول عملات البيتكوين الخاصة بهم وقال المدعين الفيدراليين إن الأموال تم صرفها واستخدامها في شراء الذهب وعناصر أخرى.

وتقدر قيمة العملة المسروقة من الاختراق حاليًا بـ 4.5 مليار دولار ، وصادرت سلطات إنفاذ القانون أكثر من 3.6 مليار دولار فيما يتعلق بالحادث.

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في بيان: "الاعتقالات اليوم ، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق ، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذًا آمنًا للمجرمين".

جاءت الجريمة للزوجين بعد أن اخترق أحد المتطفلين أنظمة بورصة العملات الافتراضية "بيتفينيكس" وزعم أنه أجرى أكثر من 2000 معاملة احتيالية.

وأعلنت بيتفينيكس في عام 2020 أنها ستقدم مكافأة تصل إلى 400 مليون دولار لأي شخص يقود الشركة إلى الأشخاص المسؤولين عن هجوم 2016، وقالت: "سنعمل مع وزارة العدل وتتبع الإجراءات القانونية المناسبة لإثبات حقوقنا في إعادة البيتكوين المسروقة ".

وأشارت الصحيفة الى ان الزوجان يواجهان ما يصل إلى 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لارتكاب تهم غسل الأموال وما يصل إلى خمس سنوات للتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة.

الصحف البريطانية

بيروقراطية "بريكست" على الحدود تضر تجارة بريطانيا مع أوروبا

قالت هيئة مراقبة الإنفاق بالبرلمان البريطانى إن البيروقراطية المرتبطة ببريكست أضرت بتجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي ، وقد يتفاقم الوضع ما لم تعمل الحكومة مع بروكسل لتقليل التعثرات في موانئ المملكة المتحدة، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وبعد ساعات فقط من تعيين جاكوب ريس-موج وزيرًا لفرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، أفاد تقرير صادر عن لجنة الحسابات العامة عبر الأحزاب (PAC) أن عمليات التفتيش على الحدود منذ بداية العام أدت إلى زيادة تكاليف الأعمال و "قمع" التجارة مع الاتحاد الأوروبي .

وقالت اللجنة إن هناك خطرًا من أن يزداد الوضع سوءًا في سبتمبر ، عندما يتم تنفيذ ضوابط أكثر صرامة من قبل الاتحاد الأوروبي ويزيد التعافي المتوقع بعد كورونا في التجارة العالمية من حركة المرور عبر موانئ المملكة المتحدة.

وحث الوزراء على تحديث أنظمة الموانئ والبنية التحتية ، لا سيما في دوفر ، قالت رئيسة اللجنة ، ميج هيلير ، إنها "أثارت مرارًا وتكرارًا مخاوف بشأن تأثير التغييرات على ترتيبات التجارة على الشركات من جميع الأحجام ، وما زلنا نشعر بالقلق".

وجاء التحذير بعد أن قال رئيس صناعة النقل إن سائقي الشاحنات قد يضطرون إلى التعود على الوقوف في طوابير لمدة أربع ساعات في دوفر في الأيام المزدحمة.

كانت طوابير الانتظار الممتدة لمسافة أميال من الشاحنات الثقيلة في انتظار الوصول إلى الميناء التجاري الحاسم مشهدًا منتظمًا في الأسابيع الأولى من عام 2022.

وتم تنفيذ الإجراءات التي تجبر الشاحنات على التوقف على الطريق السريع A20 لمنع انسداد دوفر 20 مرة هذا العام ، مقارنة بـ 69 مرة في عام 2021 بأكمله.

وقال رود ماكنزي ، المدير التنفيذي للسياسة والشئون العامة لجمعية النقل البري ، إن عمليات التفتيش على الحدود بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تعني الاحتكاك حيث لا يوجد أي احتكاك" ، وأصبح متعهدو النقل على دراية بالتأخيرات الطويلة في أوقات الذروة.

اعتقالات لسائقين مناهضين للقاحات بعد إغلاق جسر رئيسى فى كندا



الجسر بين كندا وديترويت

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على توقف حركة المرور عند أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا في أمريكا الشمالية ، حيث قام سائقو الشاحنات الكنديون وغيرهم من الغاضبين من تفويضات اللقاح بنشر احتجاجهم خارج أوتاوا.

وبدأت الشاحنات في إغلاق جسر "السفير" الذي يربط بين مدينتي ديترويت وويندسور في وقت متأخر من يوم الاثنين ، مما أدى إلى إغلاق حركة المرور في كلا الاتجاهين. يوم الثلاثاء ، ظل الدخول إلى كندا محظورًا بينما تباطأت حركة المرور المتجهة إلى الولايات المتحدة. وأوضحت الصحيفة أن كل يوم ، تعبر 8000 شاحنة عادةً الجسر ، والتي تتعامل مع حوالي 27٪ من التجارة بين كندا والولايات المتحدة. كما استهدف المتظاهرون معبرًا حدوديًا رئيسيًا آخر في كوتس ، ألبرتا.

وظلت العاصمة الكندية محاصرة بمئات المركبات من "قافلة الحرية" بينما دعا منظمو الاحتجاج إلى اجتماع مع جميع القادة السياسيين الفيدراليين - باستثناء رئيس الوزراء ، جاستن ترودو - لإيجاد "حل سلمي" للأزمة.

وقالت شرطة أوتاوا ، يوم الثلاثاء ، إنه تم إلقاء القبض على 23 شخصًا على صلة بـ "المظاهرات غير القانونية".

وصرح نائب قائد شرطة أوتاوا ستيف بيل للصحفيين بأن الشرطة جمدت العديد من المركبات الثقيلة المشاركة في الحصار.

وقال إن حوالي ربع شاحنات الاحتجاج البالغ عددها 418 في منطقة وسط المدينة بها أطفال ، وإن الشرطة قلقة على رفاههم فيما يتعلق بمخاطر البرد والضوضاء وأول أكسيد الكربون والوصول إلى الصرف الصحي.

وكرر ترودو يوم الاثنين دعواته لإنهاء الاحتجاج ، قائلاً: "يحاول الأفراد حصار اقتصادنا وديمقراطيتنا وحياة مواطنينا اليومية. يجب أن يتوقف ".

وفي كلمته أمام مجلس العموم ، أقر رئيس الوزراء أن "هذا الوباء امتص جميع الكنديين" وأن "الجميع سئم من ارتداء الأقنعة والاضطرار إلى اتباع القيود الصحية" ، لكنه أشار إلى أن كندا لديها واحدة من أعلى التطعيمات معدلات في العالم وناشد مواطنيه لمواصلة الاستماع إلى العلم.

فاينانشيال تايمز: العقوبات ضد روسيا يمكن أن تضر الاقتصادات الأوروبية بحدة

اعتبرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم، الأربعاء، أن فرض عقوبات أمريكية أو غربية، ضد روسيا في حال غزوها لأوكرانيا يمكن أن يلحق أضراراً كبيرة بالاقتصادات الأوروبية، لاسيما في قطاعات الطاقة والتجارة والتصنيع والبنوك والأسواق.

واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الرسمي، بالقول: إن قطع تدفق الغاز إلى أوروبا لا يزال الورقة الاقتصادية الرابحة لموسكو، إذا فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة ضدها في حال غزو أوكرانيا، غير أن ضعف الاتحاد الأوروبي أمام الإجراءات المضادة من قبل الكرملين قد يمتد إلى ما هو أبعد من الطاقة.

وأضافت أن صانعي السياسة في أوروبا يخشون من أن الكتلة تبدو أقل استعدادا من موسكو ،حيث تهدف استراتيجية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحت اسم "حصن روسيا" إلى مساعدة البلاد على تجاوز أي عقوبات أعمق وأكثر صرامة.

وتابعت الصحيفة: أن أضرار الاقتصادات الأوروبية قد تتضمن موردي التكنولوجيا والمقرضين إلى مصدري السلع ، والمصنعين المعتمدين على المواد الخام ما قد يزيد من تعقيدات الروابط التجارية والضغوط التضخمية، وتحد من نشاط مجموعة واسعة من الشركات الأوروبية.

من جانبها، قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي إن الغيوم الجيوسياسية التي تحوم فوق أوروبا إذا ما زادت، سيكون لها بالتأكيد تأثير على أسعار الطاقة، وعلى معدلات النمو نتيجة لانخفاض الدخل وربما نتيجة لانخفاض الاستهلاك والاستثمار المؤجل".

وفي هذا، يُشار إلى أن روسيا لا تزال أكبر مورد للطاقة في الاتحاد الأوروبي حيث أن ما يقرب من 40 في المائة من واردات الكتلة من الغاز الطبيعي، وما يقرب من ثلث وارداتها من النفط الخام تأتي من روسيا، ومع انخفاض احتياطيات الغاز عن المستويات التاريخية، وارتفاع الأسعار في الأشهر الأخيرة، حظت روسيا بنفوذ متزايد، فيما قال رونالد سميث كبير محللي النفط والغاز في شركة بي سي إس جلوبال ماركتس: إن "الحقيقة هي أن أوروبا ليس لديها بديل للغاز الروسي".

وأضاف أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، أنه في حالة حدوث صراع، يمكن أن تستعيد أسعار الغاز الطبيعي بسهولة ذروة ديسمبر 2021 البالغة 180 يورو لكل ميجاوات في الساعة، واحتمالات تقنين الكهرباء يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الركود.

وبالنسبة لاحتمالات العقوبات، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية فرض عقوبات على خط أنابيب نورد ستريم 2 القادم من روسيا إلى ألمانيا، بينما تناقش المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقليص مشاريع الغاز الروسية الجديدة.

ومع ذلك، كما حدث في عام 2014، عندما فُرضت العقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم، لا يتوقع معظم الاقتصاديين أن تنضب تدفقات الغاز تمامًا، حيث تريد روسيا أن يُنظر إليها على أنها مورد موثوق به للطاقة، وفي الوقت نفسه اعتبرت الفاينانشيال تايمز أن مجموعات النفط الأوروبية مثل بي بي وتوتال وشل ، قد تشهد تعطل في إتمام مشاريعها المشتركة في روسيا إذا تم فرض عقوبات جديدة.