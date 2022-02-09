الصحة العالمية تطالب بتمويل مبادرة"ACT"بمبلغ 16مليار دولار لإنهاء وباء كورونا

كتبت أمل علام

كشفت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها اليوم الأربعاء، إن قادة العالم أطلقوا حملة لسد فجوة تمويل لمجموعة لتمويل مبادرة تسريع الوصول لأدوات كورونا ACT-Accelerator البالغة 16 مليار دولار أمريكي، وتكاليف أخرى تقدر بـ 6.8 مليار دولار أمريكي لاتخاذ خطوات حيوية نحو إنهاء الوباء كحالة طوارئ عالمية في عام 2022.

تعمل مبادرة تسريع الوصول لأدوات كورونا ACT-Accelerator على التغلب على أوجه عدم المساواة العالمية الواسعة من خلال تزويد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بإمكانية الوصول إلى اختبارات كورونا والعلاجات واللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

تحتاج مبادرة تسريع الوصول لأدوات كورونا ACT-Accelerator بشكل عاجل إلى تمويل جديد لتوسيع نطاق عملها لتطوير وتقديم تدابير مضادة لفيروس كورونا ضرورية لمواجهة تهديد متحور اوميكرون Omicron ومنع ظهور متغيرات أكثر خطورة.

اتفقت مجموعة متنوعة من الحكومات على إطار تمويلي جديد تم تطويره لدعم برنامج المبادرة، والذي يقدم طلبات "المشاركة العادلة" للدول الأكثر ثراءً للمساهمة في المعركة العالمية ضد كورونا.

سيطلق قادة العالم اليوم دعوة لإنهاء الوباء كحالة طوارئ عالمية في عام 2022 من خلال تمويل مسرع الوصول إلى أدوات كورونا (ACT) ، وهي شراكة من الوكالات الرائدة التي تزود البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالاختبارات والعلاجات ، اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان جديد لها، مع وجود نسبة كبيرة من سكان العالم لا يزالون غير قادرين على الحصول على التطعيم أو الاختبار أو العلاج، هناك حاجة ماسة إلى 16 مليار دولار أمريكي من تمويل المنح من الحكومات لتمويل عمل ومبادرة ACT-Accelerator سيسمح لهم هذا الاستثمار بشراء الأدوات الأساسية لمحاربة كورونا وتوفيرها للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

تدعو مبادرة توفير أدوات كورونا ACT-Accelerator الى دعم البلدان ذات الدخل المنخفض، في وقت تستمر فيه الفوارق العالمية الشاسعة في الوصول إلى أدوات كورونا، تم إجراء أكثر من 4.7 مليار اختبار كورونا على مستوى العالم منذ بداية الوباء، ومع ذلك، تم إجراء حوالي 22 مليون اختبار فقط في البلدان منخفضة الدخل، والتي تشكل 0.4 % فقط من الإجمالي العالمي.

وقالت المنظمة، تلقى 10% فقط من الأشخاص في البلدان منخفضة الدخل جرعة لقاح واحدة على الأقل، هذا الظلم الهائل لا يكلف الأرواح فحسب، بل يضر أيضًا بالاقتصادات ويخاطر بظهور متغيرات جديدة أكثر خطورة يمكن أن تسلب الأدوات الحالية من فعاليتها وتعيد حتى السكان الملقحين بشدة إلى الوراء عدة أشهر.

وافقت مجموعة العمل المالية وتعبئة الموارد التابعة لمجلس التيسير التابع لمبادرة توفير أدوات كورونا ACT-Accelerator ، والمكونة من البلدان عبر مجموعات الدخل وترأسها النرويج، على إطار تمويلي جديد للمساعدة في التغلب على هذا التفاوت، يحدد إطار العمل إرشادات بشأن "الحصة العادلة" للتمويل الذي يجب على البلدان الأكثر ثراءً أن تساهم في الاستجابة العالمية لمبادرة لـ ACT-Accelerator بتم احتساب "الأسهم العادلة" بناءً على حجم اقتصادها الوطني وما يمكن أن تكسبه من تعافي الاقتصاد والتجارة العالميين بشكل أسرع.

سيساعد دعم نشر الأدوات لمكافحة كورونا على مستوى العالم في الحد من انتقال الفيروس، وكسر حلقة المتغيرات، وتخفيف العبء عن العاملين والأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء، وإنقاذ الأرواح.

وأضافت المنظمة، إنه مع كل شهر تأخير، من المتوقع أن يخسر الاقتصاد العالمي ما يقرب من 4 أضعاف الاستثمار الذي يحتاجه مبادرة ACT-Accelerator، .

إن سد الفجوة البالغة 16 مليار دولار أمريكي التي تواجه برنامج ACT-Accelerator

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سيمكن الشراكة من

إطلاق اللقاحات داخل الدول، وإنشاء مجموعة لقاحات ضد الجائحة تتكون من 600 مليون جرعة، ودعم مشاركة المجتمع وتغطية التكاليف الإضافية للتبرعات، والمساهمة في أهداف التطعيم الوطنية للبلدان نحو الهدف العالمي المتمثل في تغطية 70% في جميع البلدان بحلول منتصف 2022.

وشراء 700 مليون اختبار، من إجمالي 988 مليون اختبار مستهدف في الميزانية الإجمالية لمبادرة ACT-Accelerator – وتوسيع قدرة التسلسل، مما يمكّن البلدان من توجيه تدابير الصحة العامة، وتقديم استراتيجيات "اختبار وعلاج" أكثر فعالية، وتتبع كيفية تطور الفيروس.

توفير علاجات لـ 120 مليون مريض، بالإضافة إلى 433 مليون متر مكعب من الأكسجين، بما في ذلك 100% من احتياجات الأكسجين للبلدان منخفضة الدخل.

يتم حماية 1.7 مليون عامل صحي باستخدام معدات الوقاية الشخصية، من إجمالي 2.7 مليون مستهدف في الميزانية الإجمالية لمبادرة ACT-Accelerator – بالإضافة إلى الميزانية ورصد الاحتياجات المستمرة في الوقت الفعلي للمساعدة في تحديد ومعالجة الاختناقات التي تواجه طرح المنتجات.

دعم التجارب السريرية للعلاجات واللقاحات، للمساعدة في معالجة المتغيرات المثيرة للقلق والبدء في تطوير لقاحات فيروس كورونا الواقية على نطاق واسع.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية: "إن الانتشار السريع لأوميكرون يجعل الأمر أكثر إلحاحًا لضمان توزيع الاختبارات والعلاجات واللقاحات بشكل عادل على الصعيد العالمي، إذا دفعت البلدان ذات الدخل المرتفع نصيبها العادل من تكاليف مبادرة ACT-Accelerator ، فيمكن للشراكة أن تدعم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتغلب على مستويات التطعيم المنخفضة لفيروس كورونا، والاختبار الضعيف، ونقص الأدوية، أعطانا العلم الأدوات اللازمة لمحاربة كورونا، إذا تمت مشاركتها عالميًا في تضامن، فيمكننا إنهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام ".

وأشارت الى انه يطلب مبادرة ACT-Accelerator من الدول المانحة المساهمة بمبلغ 16.8 مليار دولار أمريكي من إجمالي الميزانية البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي في تمويل المنح الفوري من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022 - مع تقريب جميع أرقام التمويل إلى أقرب رقم عشري، مع 814 مليون دولار أمريكي من أصل 16.8 مليار دولار أمريكي تم التعهد بها بالفعل، هناك حاجة الآن إلى 16 مليار دولار أمريكي لسد فجوة التمويل الفورية.

وأضاف تيدروس، سيغطي سد هذه الفجوة التمويلية الفورية البالغة 16 مليار دولار أمريكي العمل الأكثر إلحاحًا للوكالات التأسيسية لمبادرة ACT-Accelerator ، على النحو المنصوص عليه في الخطة الإستراتيجية والميزانية للمبادرة، المنشورة في أكتوبر 2021، وسيغطي المشتريات والبحث والتطوير وتقييم المنتج، وطرح اللقاحات والاختبارات والعلاجات لتلبية احتياجات البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​المنخفض الأكثر ضعفاً.

وقال، الهدف من ذلك هو أن تمول البلدان المتوسطة الدخل المبلغ المتبقي البالغ 6.5 مليار دولار أمريكي من الميزانية البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي، باستخدام الموارد المحلية لتغطية احتياجات مشتريات معينة، بدعم من بنوك التنمية متعددة الأطراف.

بالإضافة إلى ميزانية مبادرة ACT-Accelerator البالغة 23.4 مليار دولار أمريكي، هناك حاجة إلى 6.8 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التسليم داخل البلدان من اللقاحات والتشخيصات، من مزيج من الموارد المحلية، ودعم بنك التنمية متعدد الأطراف، والمزيد من دعم تمويل المنح الدولية.

تشمل إنجازات مبادرة ACT-Accelerator

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الرئيسية حتى الآن ما يلي

- تمويل الأبحاث الحيوية وتطوير علاجات ولقاحات وتشخيصات جديدة.

- دعم دخول السوق باختبارات سريعة جديدة وبأسعار معقولة.

- تسليم أكثر من مليار جرعة من لقاح كورونا عبر ركيزة اللقاحات الخاصة به بمرفق كوفاكس COVAX، مع زيادة هائلة في الشحنات في نهاية عام 2021، والتي تم من خلالها شحن المزيد من اللقاحات في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من العام مجتمعة .

- شراء أكثر من 200 مليون اختبار "اعتبارًا من 10 يناير "، و 519 مليون دولار أمريكي من إمدادات الأكسجين الطبي "اعتبارًا من 31 يناير 2021"، و 764 مليون دولار أمريكي من معدات الحماية الشخصية.

- بناء القدرات لتوسيع استخدام تسلسل الجيل التالي للمراقبة الجينية في جنوب إفريقيا التي مكّنت من الاكتشاف المبكر لمتغير Omicron.

كتب الرؤساء المشاركون مؤخرًا إلى جميع البلدان ذات الدخل المرتفع، والبلدان ذات الدخل المتوسط ​​الأعلى في مجموعة العشرين، ودولتين إضافيتين متوسطتي الدخل من المساهمين في مبادرة ACT-Accelerator، لتشجيع مساهمات "الحصة العادلة".

تم حساب مساهمات "الحصة العادلة" لكل من هذه البلدان وتغطي بشكل جماعي إجمالي احتياجات التمويل الفوري للمنحة البالغة 16.8 مليار دولار أمريكي، بافتراض أن القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية يمكن أن تغطي 0.5 مليار دولار أمريكي، بالنسبة لميزانية ACT-Accelerator 2020-2021 ، أوفت 6 دول (كندا وألمانيا والكويت والنرويج والمملكة العربية السعودية والسويد) أو تجاوزت التزاماتها بالحصص العادلة.

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا: "لقد شاركت جنوب إفريقيا بكل فخر في رئاسة مجلس تيسير ACT-Accelerator منذ البداية، وسنواصل دعم هذه المبادرة، باعتبارها أفضل حل لعدم المساواة في العالم، وأفريقيا على وجه الخصوص، حيث كتبت جنوب إفريقيا والنرويج إلى أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، تطلب منهم المساهمة بنصيبهم العادل من التمويل لوكالات ACT-Accelerator كلما استمر الوصول غير المنصف إلى لقاحات كورونا والاختبارات والعلاجات، زاد استمرار الوباء، أحث زملائي القادة على تكثيف التضامن، والوفاء بأسهمهم العادلة، والمساعدة في استعادة حياتنا من هذا الفيروس ".

قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور: "ما تعلمناه من هذا الوباء هو أنه لا يمكن للدول التي تعمل بمفردها مكافحتها، مطلوب جهد جماعي واسع، إن مسرع ACT الممول بالكامل من المصلحة المشتركة لجميع البلدان، بصفتنا رئيسًا مشاركًا لمبادرة ACT-Accelerator ، فإننا ندعو قادة العالم للانضمام إلينا في العمل بشكل عاجل لأننا كما رأينا مرارًا وتكرارًا خلال هذا الوباء - لا أحد في أمان حتى يصبح الجميع فى أمان".