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السكة الحديد: إصابة 9 ركاب فى حادث احتكاك قطار بأتوبيس نقل عام

الأربعاء، 09 فبراير 2022 05:57 م
السكة الحديد: إصابة 9 ركاب فى حادث احتكاك قطار بأتوبيس نقل عام قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير قطار فوارغ حاويات بكم 11 بين بلوكي السماد والسادات خط السويس/ العين السخنة، فوجئ السائق بعبور أتوبيس نقل عام يحمل رقم (5653 ط-س) تابع لمحافظة السويس من مكان غير معد للعبور.

وأضافت هيئة السكة الحديد، أنه تم إطلاق التحذيرات لسائق الأتوبيس ولم يستجب، مما أدي إلى احتكاك جانب جرار القطار بمقدمة الأتوبيس وأسفر عن ذلك إصابة 9 ركاب بكدمات خفيفة وجرى نقلهم لمستشفي السويس العام  .

وأهابت هيئة السكة الحديد بقائدى المركبات الالتزام بتعليمات السلامة المرورية واتباع الإرشادات الخاصة بها وعبور السكة من الأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة مسير القطارات.


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