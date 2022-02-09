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السكة الحديد تنشر مواعيد قطارات خطوط الصعيد ومحطات الوقوف المقررة

الأربعاء، 09 فبراير 2022 12:00 م
السكة الحديد تنشر مواعيد قطارات خطوط الصعيد ومحطات الوقوف المقررة قطارات السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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نشرت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر السفر عبر القطارات العاملة على خطوط الصعيد انطلاقا من القاهرة إلى محطات الوقوف المقررة بمختلف خطوط الوجه القبلى، مشيرة أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر السفر بالقطارات.

وتفرض هيئة السكة الحديد غرامات على "التزويغ" أو التهرب من شراء التذاكر خلال استقلال القطارات، وتختلف قيمة هذه الغرامات حسب نوع القطار، حيث تبلغ 40 جنيه في حالة استقلال قطارات الـ vip أو قطارات النوم بدون تذكرة و30 جنيه  في حالة قطارات الإسباني والفرنساوى المكيفة.

كما تبلغ غرامة استقلال قطارات المميزة والمطورة (العادية) بدون تذكرة تبلغ 20 جنيهاً، وغرامة استقلال قطارات الضواحى مثلى خطى أبو قير بالإسكندرية و23 يوليو بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها، حيث يتم تحصيل هذه الغرامات فوريا داخل القطار مع قيمة التذكرة من قبل كمسارية القطارات.

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