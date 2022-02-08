اليوم السابع
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تنفيذ 50% من أعمال تأهيل ترعة الصبابة بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 11:03 ص
تنفيذ 50% من أعمال تأهيل ترعة الصبابة بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه تأهيل ترعة الصبابة
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة رى ههيا وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بإستمرار متابعة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد للإنتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال تأهيل مسافة 2 كم بترعه الصبابة بزمام هندسة رى ههيا من إجمالى طول 4 كم وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 50%، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.

 


مشروع تبطين الترع

ترعة الصبابة

اخبار الشرقية

ههيا

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