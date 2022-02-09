وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان لها - أن السفراء الجدد هم لدول الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجيبوتي.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد كل من وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان الرئاسة الجزائرية عبد العزيز خلف.